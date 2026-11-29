Не менее шести высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа на фоне угроз со стороны Ирана переехали на территорию закрытых военных баз в Вашингтоне, предназначенных для высшего военного командования. Свой переезд они объясняют угрозами собственной безопасности, хотя и подчеркивают, что "не боятся". Так или иначе, сейчас часть администрации Трампа буквально "постоянно отгорожена от остальной части столицы страны".

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Об этом сообщает CNN. Американский телеканал подчеркивает – при предыдущих президентах гражданские высокопоставленные чиновники крайне редко жили на таких базах, а сегодня их там "исторически большое количество".

Куда и почему переехали

Как ранее предупреждали разведчики, Иран разрабатывает планы нападения на государственных чиновников Трампа – среди предложений звучат подрыв так называемой грязной бомбы и применение химического оружия. Такие акции предлагается провести непосредственно в Вашингтоне.

Теоретически чиновники остались в столице – их новое жилье находится на военной базе имени Лесли Макнейра, расположенной у слияния рек Потомак и Анакостия. База была основана еще в 1791 году как Вашингтонский арсенал и существует более 200 лет.

"Из-за своей работы они уже живут в собственном мире. Но сейчас, что еще более драматично, они даже не живут в обычных районах, как большинство из нас. Это способствует и значительно усиливает изоляцию государственных служащих, и это очень печально", – цитирует вещатель слова Томаса Кана, директора Центра конгрессоведения и президентских исследований Американского университета.

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Кан посетил указанную базу и описал ее как "отдельный мир" со своими парками, магазинами и так далее.

"Там царит сюрреалистическая атмосфера, потому что чиновники полностью отгорожены от всего стеной", – сказал Кан.

Кто переехал

Последним членом правительства, сменившим место жительства, стал министр финансов США Скотт Бессент. Недавно он переехал на военную базу из своего особняка в Джорджтауне.

Бессент – один из немногих, кто прямо признал: он переехал из-за угроз его жизни со стороны Ирана. Ведь именно Бессент реализует трамповскую кампанию экономических санкций против Тегерана.

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Признав, что переехал из-за угроз, министр финансов подчеркнул, что лично он "не боится", а никто из окружения Трампа "не переживает из-за угроз".

Также на военную базу переехал генеральный прокурор Тодд Бланш. Примечательно, что он сменил свою предшественницу Пэм Бонди не только на должности, но и в новом жилье. Так, теперь уже бывшая генпрокурорша переехала на военную базу задолго до иранских угроз. Правда, она курировала трамповскую политику против мигрантов (в частности – строительство стены на границе с Мексикой), так что тоже имела основания опасаться.

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Квартал, в котором на базе селятся генералы, а теперь – гражданское окружение Трампа, известен как "Ряд генералов". Именно в этом ряду живет и министр обороны Пит Хегсет (напомним, что он тоже гражданский). Он также поселился здесь до войны с Ираном – еще в прошлом году он подвергся шквалу критики за слишком дорогой ремонт и модернизацию его резиденции.

А рядом с Гегсетом живут госсекретарь Марко Рубио и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер. Рубио даже рассказывал, как однажды его собака забежала в дом Гегсета, а кот главы Пентагона "постоянно сидит на крыльце" госсекретаря и "смотрит так, будто спрашивает, что человек делает в его доме".

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Сколько это стоит

Чиновники платят за проживание 4500 долларов в месяц (плюс-минус, в зависимости от резиденции, но не более пяти тысяч).

Роберт Гейтс был первым министром обороны США, поселившимся на военной базе. Федеральный закон того времени требовал, чтобы любое гражданское лицо, арендующее жилье на военной базе, платило арендную плату, равную справедливой рыночной стоимости эквивалентного жилья. Во времена Гейтса (это 2006 – 2011 годы) это стоило минимум 6500 долларов в месяц.

И именно во времена Гейтса через Конгресс было проведено снижение этой арендной платы.

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Сейчас по инициативе конгрессменов Пентагон обязали предоставить отчет – с объяснением угроз, из-за которых гражданские лица переселяются на военные базы, перечислением правовых оснований таких переездов и проверкой того, платят ли чиновники справедливую рыночную арендную плату.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом демократы в Конгрессе планируют усилить контроль над внешней политикой Трампа. Для этого они хотят активнее использовать полномочия по надзору и распределению бюджетных средств. Среди возможных приоритетов нового Конгресса – поддержка НАТО, союзников США, Украины и Тайваня.