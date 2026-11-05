У Трампа не определились, что делать с Ираном после поражения на выборах в Конгресс – WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа оказалась перед стратегической развилкой из-за неопределенности дальнейших шагов на иранском направлении. Неутешительные для республиканцев итоги промежуточных выборов в Конгресс обнажили серьезный раскол в команде американского лидера.

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Внутри Белого дома сформировались две противоположные позиции относительно того, как завершить военную кампанию против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Новые удары или деэскалация

Сторонники силового сценария настаивают на нанесении дополнительных ударов по Ирану. По их мнению, это позволит занять сильную позицию для заключения мира и завершить конфликт до окончания президентского срока Трампа.

Другие представители администрации призывают признать издержки и полностью прекратить военные действия. Часть чиновников считают, что новые атаки американцев на Ближнем Востоке лишь усугубят кризис.

Позиция вице-президента

Ситуацию усугубляет публичная реакция вице-президента США Джей Ди Вэнса. Выступая после подведения итогов голосования, он открыто назвал войну с Ираном главной причиной поражения республиканской партии.

Как отмечает WSJ, это редкий случай, когда Вэнс публично дистанцировался от политики Трампа, которому во многом обязан своей политической карьерой. Данный шаг также демонстрирует, что вице-президент изначально скептически относился к силовому сценарию, несмотря на ранее звучавшие в его исполнении публичные заявления в поддержку операции.

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Напомним, в Иране все громче звучат призывы отказаться от многолетнего обещания не разрабатывать ядерное оружие. То, что ранее считалось нейтральной позицией сторонников жесткой линии, становится центральной темой общественных и политических дискуссий на фоне угрозы возобновления боевых действий с Соединенными Штатами и Израилем.

Ранее сообщалось, что Трамп может согласиться на масштабную военную операцию против Ирана, после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах. Об этом возможном сценарии сообщил один из американских чиновников.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи поручил военным обновить перечень потенциальных целей США и Израиля, находящихся в пределах досягаемости иранских сил. Он также призвал армию усилить боевые возможности и быть готовой отвечать на любые угрозы.