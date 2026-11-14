В территориальных водах Румынии дрон атаковал грузовое судно, которое направлялось в Украину – медиа

Грузовое судно Larissa 1 под флагом Палау подверглось атаке дрона. Это произошло в Черном море поздно вечером 13 ноября в территориальных водах Румынии.

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Конечным пунктом назначения корабля, по данным СМИ, была Украина. Об этом пишет Digi24.ro.

Министр обороны Министр обороны Румынии Штефан-Раду Опря подтвердил, что власти проинформировали об инциденте, но отказался предоставлять подробности до завершения проверки.

Последствия обстрела Larissa 1

Дрон поразил корабль около 21:40 в пятницу, когда Larissa 1 направлялась в порт города Сулина на востоке Румынии.

Предварительно, беспилотник уничтожил грузовой кран, но пожара в результате атаки и других серьезных повреждений не было. Командир корабля заявил, что ни один моряк не пострадал, и судно смогло продолжить путь.

"Мы постоянно получаем информацию; в частности, вчера вечером (13 ноября. – Ред.) мне сообщили, что судно было атаковано беспилотником. Пострадавших или погибших нет", – сказал в субботу в военном порту Констанца министр обороны.

Опря добавил, что правительство и военные постоянно следят за объектами, обнаруженными в море и воздушном пространстве, и напомнил, что 13 ноября в уезде Тулча было объявлено два предупреждения о воздушной тревоге.

"Мы также поддерживаем связь с нашими коллегами из ВМС и Министерства внутренних дел, с Береговой охраной. Это межведомственное сотрудничество в Румынии действует. В уезде Тулча вчера было как минимум две тревоги в двух районах. Мы видим приближающиеся к Румынии дроны в нашем воздушном пространстве или на воде. Мы каждый раз вмешиваемся и пытаемся при необходимости зафиксировать, предотвратить, а затем поразить цели", – сказал глава оборонного ведомства.

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Как писал OBOZ.UA, в начале ноября шведские правоохранители поднялись на борт сухогруза у острова Готланд. Компания-владелец корабля ранее фигурировала в расследованиях, связанных с российскими гибридными атаками и разведывательными операциями в Европе.

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