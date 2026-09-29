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В Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину за убийство, совершенное в 18 лет: что известно о деле

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
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В Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину за убийство, совершенное в 18 лет: что известно о деле
В Теннесси казнят Кристу Пайк
Источник: Коллаж OBOZ.UA

Губернатор штата Теннесси Билл Ли отказал в помиловании 50-летней Кристе Пайк, осужденной за жестокое убийство, совершенное почти 30 лет назад. Согласно приговору, Пайк станет первой женщиной, казненной в штате за последние два столетия.

ащита осужденной уже направила срочную просьбу о приостановке казни в Верховный суд США. Об этом сообщает The Guardian.

Жестокая расправа и самый молодой смертный приговор

Преступление произошло в 1995 году в Ноксвилле. На тот момент 18-летняя Криста Пайк вместе со своим 17-летним бойфрендом Тадарилом Шиппом и еще одной сообщницей убила 19-летнюю однокурсницу по центру профессиональной подготовки Коллин Слеммер. Дело вызвало широкий резонанс из-за крайней жестокости. На теле жертвы был вырезан сатанинский символ.

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В 1996 году суд признал Пайк виновной в убийстве первой степени и приговорила к высшей мере наказания. На тот момент она стала самой молодой женщиной в современной истории США, приговоренной к смертной казни. Подельник Пайк, Тадарил Шипп, из-за несовершеннолетнего возраста получил пожизненное заключение с правом на условно-досрочное освобождение, а третья участница – условный срок.

Отказ губернатора и позиция защиты

Губернатор Теннесси заявил, что лично изучил дело и просьбу о помиловании, но не нашел оснований для вмешательства в решение суда. Адвокаты Пайк и правозащитные организации, включая ACLU и Amnesty International, выразили глубокое сожаление в связи с решением главы штата.

Федеральный защитник Стивен Феррелл подчеркнул, что во время первоначального процесса присяжным не предоставили ключевые факты из жизни подсудимой. С ранних лет Пайк подвергалась сексуальному насилию и перенесла повторные изнасилования в 11 и 17 лет. Позже у нее диагностировали биполярное расстройство и ПТСР.

Также адвокаты ссылались на современные исследования развития мозга и утверждали, что 18-летние подростки якобы не в полной мере осознают последствия своих действий, особенно на фоне тяжелых психотравм. Защита отмечает, что за 30 лет заключения Пайк искренне раскаялась, проходит лечение и помогает другим заключенным женщинам.

В Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину за убийство, совершенное в 18 лет: что известно о деле

Крісті Пайк

Источник: Департамент виправних установ штату Нью-Джерсі

Напомним, египетскую телеведущую Сару Халифу приговорили к смертной казни. Вместе с ней к самому суровому наказанию в виде повешения были приговорены еще 11 человек, признанных причастными к крупной наркосети.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ливан станет первой страной на Ближнем Востоке, официально отказавшейся от высшей меры наказания – смертной казни.

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