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В Тель-Авиве собрался митинг против Нетаньяху: в чем его обвиняют

Дарья ДуроваДарья Дурова
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В Тель-Авиве собрался митинг против Нетаньяху: в чем его обвиняют
Участники большого протеста на Площади заложников в Тель-Авиве. Источник: Amir Goldstein / Pro-Democracy Protest Movement

В Тель-Авиве (Израиль) в субботу, 24 октября, состоялась крупная антиправительственная демонстрация. Митинг был организован незадолго до выборов в Кнессет, назначенных на 27 октября.

Протест под названием "Через три дня проголосуйте за Государственную комиссию по расследованию" организовал Октябрьский совет. Эта организация объединяет семьи погибших и освобожденных заложников, захваченных палестинскими боевиками 7 октября 2023 года, сообщает AFP.

Протестующие прошли маршем от центральной площади Ицхака Рабина до площади перед Тель-Авивским музеем искусств, которая после нападения ХАМАС стала известна как Площадь заложников. 

Участники митинга требовали привлечь к ответственности за неспособность предотвратить массированное вторжение террористов 7 октября 2023 года, когда палестинские вооруженные группировки во главе с ХАМАС атаковали страну из сектора Газа. Тогда погибли около 1200 человек (779 из них – мирные жители, в том числе 38 детей).

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"За три дня до выборов мы проведем кульминационное мероприятие, которое ознаменует три года борьбы за раскрытие правды, требование ответственности и создание Госкомиссии по расследованию", – написала Октябрьская рада в соцсетях перед митингом.

Последние опросы, опубликованные в пятницу, показали, что ни один из блоков на предстоящих выборах не получит большинства мест в парламенте Израиля. Социологический опрос общественного вещателя KAN прогнозирует, что из 120 мест в Кнессете примерно 52 достанутся блоку Гади Айзенкота, 50 – блоку Биньямина Нетаньяху, а остальные – партиям вне блоков.

"Кто бы ни руководил нами в течение последних четырех лет (с момента прихода к власти правительства Нетаньяху в конце 2022 года. – Ред.), он проделал ужасную работу. Израиль никогда не находился в такой ситуации, как сейчас", – сказал 68-летний Хадас Фойерштейн агентству AFP незадолго до начала акции протеста.

Что предшествовало

Митинг состоялся после длительной кампании израильского гражданского общества и оппозиционных партий за создание независимого ведомства для расследования провалов в сфере безопасности, сделавших трагедию 7 октября возможной.

Правительство Биньямина Нетаньяху отказалось создать такую Госкомиссию, хотя ранее Израиль прибегал к подобным мерам для расследования серьезных нарушений на государственном уровне.

Вместо этого администрация Нетаньяху предложила созвать

Лидеры оппозиции заявили, что будут бойкотировать комиссию, назначенную политиками.

Как писал OBOZ.UA, США и Израиль якобы разработали конкретные планы возобновления ударов по Ирану, которые могут реализовать после промежуточных выборов в Конгресс США. Среди потенциальных целей СМИ называют ядерные объекты, ракетный арсенал и инфраструктуру Исламской Республики. Журналисты считают, что военные двух стран готовятся к короткой, но интенсивной операции.

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