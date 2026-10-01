В Сирии из-за взрыва на газопроводе остановили три электростанции: что известно

В Сирии произошел взрыв на газопроводе в сельской местности недалеко от Дамаска. Из-за повреждения газовых магистралей остановились три электростанции, что привело к сокращению доступной мощности национальной энергосистемы.

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Взрыв произошел на станции понижения давления газа у входа на электростанцию "Тишрин" в сельской местности недалеко от Дамаска. Об этом сообщает государственное сирийское информационное агентство SANA.

В результате инцидента были повреждены две газовые магистрали, обеспечивавшие работу объекта.

Пожар на месте взрыва удалось взять под контроль. В то же время спасатели продолжали охлаждать поврежденный участок, прежде чем допустить специалистов к осмотру и определению масштабов разрушений.

Министр энергетики Сирии Мохаммад аль-Башир сообщил, что, по предварительным данным, повреждения сосредоточены на газопроводах, а также на отдельных электрических подстанциях или кабелях. Состояние турбин и других основных компонентов электростанции еще не проверено.

Из-за перебоев с поставками газа, необходимого для производства электроэнергии, остановились три станции – Тишрин, Дейр-Али и Насирия.

Министерство энергетики приступило к поэтапному возобновлению подачи газа на электростанцию Дейр-Али. Технические бригады начали постепенно повышать давление на участке Арабского газопровода между Адрой и Дейр-Али, чтобы подготовить объект к возобновлению работы.

После проверки технического состояния оборудования электростанции будут возвращаться к работе в зависимости от их готовности. Специалисты также должны осмотреть другие объекты, работа которых была нарушена из-за прекращения газоснабжения.

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Между тем в провинции Дейр-эз-Зор начали постепенно восстанавливать электроснабжение. По сообщению местной Сирийской электрической компании, подачу электроэнергии восстанавливают поэтапно, с учетом имеющихся мощностей.

Временные ограничения на поставки электроэнергии в регионе будут сохраняться до стабилизации энергосистемы и возобновления работы электростанций, поврежденных из-за перебоев с газом.

Пока неизвестно, произошел ли взрыв на газопроводе из-за технической неисправности, преднамеренной атаки или диверсии.

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