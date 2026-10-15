В супермаркетах США продают напечатанные на 3D-принтере мясо и рыбу: как это выглядит. Видео

На американском рынке продаются растительные продукты, изготовленные с помощью технологии 3D-печати. Они имитируют стейки и рыбу, однако вместо традиционного сырья содержат растительные белки и другие компоненты.

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Технология 3D-печати позволяет создавать пищевые продукты, которые по форме и структуре напоминают обычное мясо или рыбу. Об этом говорится на странице Localize – Farmers Market в Facebook.

Для этого используются специальные смеси, которые оборудование формирует слоями, воспроизводя внешний вид и текстуру оригинальных продуктов.

В частности, израильская компания Stakeholder Foods разрабатывает растительные альтернативы мясу. Для изготовления стейка сначала соевый белок превращают в пастообразную массу, которую подают в 3D-принтер. После формования продукт приобретает вид, похожий на стейк рибай.

Для сохранения структуры смеси используют метилцеллюлозу — вещество, которое также применяется в пищевой промышленности и фармацевтических препаратах.

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Помимо растительных аналогов стейков, на рынке представлены продукты, имитирующие лосось, курицу и белую рыбу. Для их изготовления применяются технологии, позволяющие воссоздавать характерную структуру продукта, в частности расположение волокон и жировых прослоек.

Такие альтернативы создаются без использования соответствующего традиционного мяса или рыбы. В то же время конкретный состав зависит от производителя и вида продукта, поэтому его стоит проверять на упаковке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во всем мире резко растут цены на дизельное топливо, что нанесло ощутимый удар по аграрному сектору в самых разных уголках планеты, поскольку именно дизель — одна из основных статей расходов сельхозпроизводителей. Поэтому человечество может столкнуться с глобальной волной подорожания основных продуктов питания.

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