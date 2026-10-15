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В Стамбуле сильные осадки вызвали наводнение: улицы превратились в реки, школы приостановили занятия. Фото и видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
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В Стамбуле сильные осадки вызвали наводнение: улицы превратились в реки, школы приостановили занятия. Фото и видео
В Стамбуле продолжаются сильные осадки. Источник: Anadolu/Facebook, коллаж OBOZ.UA

В четверг, 15 октября, в Стамбуле, Турция, из-за непогоды официально приостановлена работа всех государственных учреждений ( за исключением критически важных), а также занятия во всех государственных и частных учебных заведениях. Также временно запрещено движение по дорогам города мотоциклов и других двухколесных транспортных средств. "Уязвимой категории" должностных лиц из госучреждений – должностным лицам с инвалидностью, ветеранам, беременным и имеющим детей в возрасте до восьми лет – предоставлен "краткосрочный государственный отпуск".

Причиной всего этого названы "сильные ливни" в Турции – "неблагоприятные погодные условия" ожидаются сегодня и в ближайшие дни. Об этом сообщили в канцелярии губернатора Стамбула.

В Стамбуле сильные осадки вызвали наводнение: улицы превратились в реки, школы приостановили занятия. Фото и видео

В Стамбуле продолжаются сильные осадки. Источник: Anadolu/Facebook

Приостановка работы школ, запрет на движение по дорогам и тому подобное будут действовать "до отдельного распоряжения", – заявили в канцелярии.

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Что происходит в Стамбуле

Согласно сообщениям местных вещателей, за последние два дня в Стамбуле из-за ливней уже зарегистрировано 1 277 инцидентов, связанных с подтоплениями.

Сообщается также о 15 оползнях, вызванных непогодой.

Во время дождей 47 человек оказались заблокированными – к счастью, до сих пор в городе обходилось без жертв. Эти случаи произошли, когда интенсивные осадки обрушились на Стамбул в среду.

Телевещатели характеризуют ситуацию на дорогах города как "полный застой".

В Стамбуле сильные осадки вызвали наводнение: улицы превратились в реки, школы приостановили занятия. Фото и видео

В Стамбуле продолжаются сильные осадки. Источник: Anadolu/Facebook

В Стамбуле сильные осадки вызвали наводнение: улицы превратились в реки, школы приостановили занятия. Фото и видео

В Стамбуле продолжаются сильные осадки. Источник: Anadolu/Facebook

В Стамбуле сильные осадки вызвали наводнение: улицы превратились в реки, школы приостановили занятия. Фото и видео

В Стамбуле продолжаются сильные осадки. Источник: Anadolu/Facebook

Непогода одновременно затруднила передвижение по Стамбулу и привела к многочисленным случаям подтоплений.

В Стамбуле сильные осадки вызвали наводнение: улицы превратились в реки, школы приостановили занятия. Фото и видео

В Стамбуле продолжаются сильные осадки. Источник: Anadolu/Facebook

В Стамбуле сильные осадки вызвали наводнение: улицы превратились в реки, школы приостановили занятия. Фото и видео

В Стамбуле продолжаются сильные осадки. Источник: Anadolu/Facebook

В Стамбуле сильные осадки вызвали наводнение: улицы превратились в реки, школы приостановили занятия. Фото и видео

В Стамбуле продолжаются сильные осадки. Источник: Anadolu/Facebook

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре сильные ливни на востоке Испании также привели к подтоплениям и перебоям в работе транспорта. В Валенсийском автономном сообществе перекрывали дороги, а недалеко от Барселоны вода унесла автомобиль в поток – его водитель погиб.

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