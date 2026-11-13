В США остановили все вылеты впервые с 2001 года: что происходит

В пятницу, 13 ноября, в США Федеральное управление гражданской авиации (FAA) объявило общенациональный запрет на вылеты. Все вылеты были приостановлены до дальнейшего уведомления со ссылкой на чрезвычайные обстоятельства и соображения безопасности. Позже стало известно о проблеме со связью, которая затронула все центры управления воздушным движением.

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Командный центр системы управления воздушным движением опубликовал в 15:54 по восточному времени сообщение №111 под названием "Общий запрет на взлет". В официальном сообщении FAA отмечалось, что прибытие международных рейсов будет регулироваться в индивидуальном порядке.

Корреспондентка издания Washington Examiner по вопросам внутренней безопасности Анна Джарителли опубликовала фотографии сообщений, в которых говорилось о "общенациональной остановке полетов во всех центрах и во все пункты назначения до дальнейшего уведомления из-за массовых перебоев с частотами".

Анонимный источник в FAA, предоставивший ей эти документы, сообщил ей, что такая ситуация является "абсолютно беспрецедентной".

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Что происходит

Сообщения авиакомпаний, собранные сервисом FlightDeck, зафиксировали распространение проблем с частотами/радиосвязью.

Так, экипаж самолета Delta, выполнявшего рейс из Бостона, сообщил о "проблемах с частотами/радиосвязью" на маршруте. Диспетчерская служба Delta сообщила другому самолету: "Возможно общенациональное прекращение полетов… многочисленные перебои с частотами по всей стране. Не спешите".

Главные истории дня

Позже министр транспорта Шон Даффи заявил, что FAA объявило общенациональный запрет на вылеты для всех аэропортов США из-за "проблемы со связью, которая затронула все центры управления воздушным движением".

"Технические специалисты FAA изучают проблему. Мы немедленно сообщим новые подробности, как только они станут нам известны", – добавил он.

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