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Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

Новости. Мир / Мнения
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У США с РФ будет бизнес, у немцев к ней нет претензий, а НАТО ее резко осуждает (бонус: Мамдани)

У США с РФ будет бизнес, у немцев к ней нет претензий, а НАТО ее резко осуждает (бонус: Мамдани)
Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече 15 августа 2025 года. Анкоридж (штат Аляска, США)
Источник: Пресс-служба Белого дома

1. Как сообщил The Atlantic, украинские переговорщики уверены, что именно перспектива бизнес-соглашений сейчас в значительной степени двигает американских представителей.

Далее текст на языке оригинала.

Впевнені вони й у тому, що у Вашингтоні вірять:

 

саме економічна взаємозалежність може не дозволити Росії повернутися до мілітаризму після війни.

 

Водночас представники Трампа наразі не бачать можливості повноцінно вести бізнес із Росією без хоча б часткового припинення вогню в Україні.

 

Тому США запросили Путіна на грудневий саміт G20, де Трамп міг би спробувати посадити за стіл перемовин і Зеленського.

 

2. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який з радістю сприйняв запрошення Путіна на саміт G20, заявив у ПАРЄ:

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"У нас немає жодних претензій до самої Росії чи до російського народу. У нас є серйозна проблема з нинішнім російським режимом, який розв’язав і веде цю незаконну агресивну війну".

 

За його словами, європейцям потрібно сісти за стіл перемовин з РФ,

 

і "зараз є ознаки того, що такі переговори можуть незабаром розпочатися".

 

Принагідно міністр зауважив, буцімто "багато держав, зокрема Німеччина, вже досягли межі можливостей щодо надання військової допомоги [Україні] без шкоди для власної безпеки".

 

3. Речниця НАТО Еллісон Гарт розповіла, що Росія надіслала Альянсу неофіційний документ із прямими ядерними погрозами щодо нібито нагнітання обстановки навколо Калінінграда,

 

ну а НАТО надав відповідь, в якій зазначено:

 

"Ми рішуче засуджуємо загрозу застосування сили, включно з будь-якою безвідповідальною ядерною риторикою. Ми закликаємо Росію припинити свою неспровоковану війну в Україні".

 

Тож Гарт вже загартована, щодо ж власне НАТО – будуть приводи побачити.

 

4. Мер Нью-Йорка мусульманин Зохран Мамдані, відомий своєю антиізраїльською позицією, почав свій пост в мережі з цитати Талмуда

 

і презентував міську стратегію протидії антисемітизму.

 

Мамдані зазначив, що євреї становлять приблизно 12% населення міста, однак антисемітські інциденти складають понад половину підтверджених злочинів на ґрунті ненависті.

 

Заплановані загальноміські інформаційні кампанії проти антисемітизму:

 

в школах більше розповідатимуть про Голокост,

 

мільйони доларів будуть скеровані на підтримку єврейських культурних центрів і організацій –

 

як Меморіал жертвам Голокосту й Центр нової єврейської культури.

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