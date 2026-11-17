В США перестала работать засекреченная сеть связи NSA Net, которую использует Агентство национальной безопасности (АНБ). Она предназначена для внутреннего обмена секретной информацией между сотрудниками ведомства.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их словам, признаков кибератаки, которая могла бы вызвать сбой, пока не обнаружено.

Причины неисправности пока выясняют. На это время для сотрудников АНБ ввели поэтапный график прибытия на работу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 16 ноября в США тысячи клиентов крупнейших банков столкнулись с проблемами в работе онлайн-сервисов. Сбои затронули, в частности, Chase, Bank of America, Wells Fargo, Capital One и платежную систему Zelle. В JPMorgan Chase объяснили, что причиной стала программная ошибка в локальной аппаратной системе. Представитель холдинга подчеркнул, что она не имела отношения к кибербезопасности.

Этот случай произошел через несколько дней после двух серьезных технических сбоев в других секторах экономики США. В четверг проблемы возникли в работе Microsoft: в течение нескольких часов были недоступны или работали с перебоями Outlook, Teams и помощник с искусственным интеллектом Copilot.

Позже неполадки затронули и национальную систему управления воздушным движением. В пятницу из-за этого все рейсы в США в течение нескольких часов ожидали вылета. Нарушения авиасообщения по всей стране продолжались также на протяжении выходных.