В США отреагировали на возможную вспышку чумы в России: что известно

В Белом доме заявили, что следят за ситуацией вокруг возможного случая чумы в Иркутской области (Россия). Американская администрация получила информацию о заболевании и карантинных мерах в регионе.

Видео дня

В настоящее время в США оценивают возможные варианты реагирования на ситуацию. Об этом сообщает Axios.

Американские власти следят за ситуацией

В Белом доме сообщили, что американская администрация проинформирована о ситуации в Иркутской области, где сообщалось о возможном случае чумы. Представители США также получили данные о введенных в регионе карантинных мерах и в настоящее время рассматривают дальнейшие шаги.

Издание подчеркнуло, что чума является бактериальной инфекцией, которая при отсутствии лечения может представлять серьезную угрозу для жизни. По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США, своевременное выявление болезни позволяет эффективно лечить её с помощью антибиотиков.

Что предшествовало

В Иркутской области после смерти лаборантки в Шелеховской районной больнице ввели карантин, а около 200 человек взяли под медицинское наблюдение. Женщина работала в противочумном институте и, по информации местных источников, могла контактировать с возбудителем легочной чумы.

РЕКЛАМА

25 сентября она разбила пробирку с опасным возбудителем, после чего начала жаловаться на плохое самочувствие. Женщину госпитализировали в больницу Шелехова, где она провела три дня, а в ночь на 2 октября скончалась.

На фоне инцидента российские источники начали удалять публикации о вероятном случае чумы в регионе. В частности, сообщения о ситуации удалили администрация Байкальска и телеканал РЕН ТВ.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия в 2027 году сократит финансирование социальной политики, образования и здравоохранения, одновременно увеличив расходы на оборону.