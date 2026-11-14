В США танкер столкнулся с круизным лайнером: пострадали десятки человек. Видео

В Новом Орлеане, США, в пятницу, 13 ноября, танкер столкнулся с пришвартованным круизным лайнером. На борту пассажирского судна находилось около 180 человек, включая членов экипажа, 32 человека госпитализированы в результате инцидента.

Видео дня

Об этом сообщило издание Reuters. Причины аварии сейчас выясняют.

Что произошло

Инцидент произошел 13 ноября около полудня в Новом Орлеане. Танкер столкнулся с круизным лайнером, пришвартованным на реке Миссисипи. В результате столкновения лайнер перевернулся и затонул, многие люди оказались в воде. 87 человек успели высадиться на берег, прежде чем лайнер перевернулся.

На борту лайнера American Heritage находилось примерно 180 пассажиров и членов экипажа. В результате столкновения 32 человека госпитализировали.





В результате столкновения лайнер затонул. Источник: Скриншот из видео

Как сообщила American Cruise Lines, судно было построено в 2015 году, его вместимость составляет 150 пассажиров.

Мэр Нового Орлеана Хелена Морено отметила, что танкер Atlantic Asphalt потерял управление и столкнулся с круизным судном, стоявшим у причала.

По ее словам, пассажиры начали спасаться, круизный лайнер стал тонуть и в итоге перевернулся, сбросив людей в реку.

РЕКЛАМА

Начальник полиции порта Мелани Монтролл сообщила, что около 87 пассажиров с судна American Heritage высадились на берег, прежде чем судно перевернулось.

После столкновения движение по реке было перекрыто вблизи места аварии.

Капитан береговой охраны Мелани Бернем сообщила изданию New Orleans Advocate, что у танкера, вероятно, произошел какой-то сбой управления, но причину аварии сейчас расследуют.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что танкеры с российским дизельным топливом, которые по договоренности между США и РФ должны были доставить в Соединенные Штаты, развернулись и направились в другом направлении. Это означает, что выполнение топливного соглашения, которое широко критиковали в Украине и Евросоюзе, оказалось под угрозой срыва.