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В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс: что на кону для Трампа

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read3 мин
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В США стартовали промежуточные выборы в Конгресс: что на кону для Трампа
Президент США Дональд Трамп. Источник: Пресс-служба Белого дома.

В США 3 ноября началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс, которые определят, кто будет контролировать обе палаты законодательного органа. Американцы будут выбирать всех 435 членов Палаты представителей, а также сенаторов и губернаторов в ряде штатов.

Результаты выборов могут существенно повлиять на способность президента Дональда Трампа реализовывать свою политическую программу. Об этом сообщают CNN и BBC.

Голосование охватило все 50 штатов США

Первые избирательные участки в Соединенных Штатах открылись в Вермонте в 5:00 по местному времени, после чего голосование стартовало в других штатах. Позже всего к избирательному процессу присоединятся Аляска и Гавайи.

По предварительным данным, более 57 миллионов американцев уже проголосовали досрочно или отправили бюллетени по почте.

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Результаты выборов определят, сохранят ли республиканцы контроль над Конгрессом или демократы смогут вернуть себе большинство.

По данным опроса CNN, демократы имеют преимущество в 9 баллов в общенациональном голосовании за кандидатов в Конгресс. Вместе с тем предварительные прогнозы указывают на возможность перехода обеих палат под контроль оппозиции.

За организацией и безопасностью голосования следят около тысячи наблюдателей министерства юстиции США, которых направили во все 50 штатов. Первые избирательные участки должны закрыться в 18:00 по восточному времени, после чего ожидается публикация предварительных результатов.

Что такое промежуточные выборы в США

Американцы избирают Конгресс каждые два года. Если голосование проходит в середине четырехлетнего президентского срока, его называют промежуточными выборами.

Конгресс принимает федеральные законы, а результаты голосования определяют, какая партия будет контролировать обе палаты – республиканцы Дональда Трампа или демократы. Также выборы служат показателем поддержки политики действующего президента.

Кого будут выбирать американцы

На выборах определят состав всех 435 членов Палаты представителей, которые занимают должности два года, а также 35 сенаторов из 100. Сенаторы работают шесть лет и могут одобрять или блокировать законопроекты.

Кроме того, в 39 штатах будут выбирать губернаторов и представителей местной власти. Особое внимание привлекут выборы в Калифорнии, Флориде, Джорджии и Мичигане.

Главные вопросы избирательной кампании

Среди ключевых тем – экономика, иммиграция и регулирование искусственного интеллекта. Американцев беспокоит рост цен на топливо, продукты, жилье и медицинские услуги.

Демократы связывают подорожание с торговыми пошлинами Трампа. Республиканцы, напротив, подчеркивают усиление пограничного контроля и борьбу с нелегальной иммиграцией.

Также представители обеих партий выступают за законодательное регулирование искусственного интеллекта, хотя глава Белого дома не поддерживает такие ограничения.

Что результаты выборов будут означать для Трампа

Сейчас республиканцы контролируют обе палаты Конгресса. У них 218 мест в Палате представителей и 53 места в Сенате. Чтобы получить большинство, демократам нужно завоевать еще три места в нижней палате и четыре – в верхней.

Если оппозиция победит хотя бы в одной палате, Трампу будет сложнее продвигать законодательные инициативы, а демократы смогут активнее расследовать деятельность его администрации.

Среди возможных тем расследований – обвинения в коррупции, строительство бального зала в Белом доме и работа Иммиграционной и таможенной службы (ICE). Кроме того, часть демократов обсуждает возможность импичмента президента.

Если же республиканцы сохранят большинство в обеих палатах, у Трампа будет больше свободы для реализации своей политической программы.

У кого есть шансы на победу

Исторически на промежуточных выборах американцы нередко отдают предпочтение оппозиционной партии, фактически выражая недовольство работой действующего президента.

Рейтинги Дональда Трампа также свидетельствуют об ослаблении его поддержки. По данным Silver Bulletin, в начале второго президентского срока его деятельность одобряли чуть более 50% американцев, тогда как в начале октября этот показатель снизился примерно до 37%. Еще 61% опрошенных негативно оценивали работу президента.

Однако борьба идет не за все места в Конгрессе: часть округов традиционно поддерживает одну из партий. Дополнительную неопределенность создает спор о границах избирательных округов. И республиканцы, и демократы пытались изменить избирательные карты в штатах в свою пользу.

Как сообщал OBOZ.UA, за четыре дня до промежуточных выборов в США, досрочно проголосовали более 48,5 млн американцев. Это превысило показатель предыдущих промежуточных выборов 2022 года и стало новым рекордом. Известно, что демократы опережают республиканцев на 12 процентных пунктов по числу голосов, отданных досрочно.

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