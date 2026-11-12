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В США солдат почетного караула публично сделал замечание Хегсету из-за непристойного поведения возле мемориала. Видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
198
В США солдат почетного караула публично сделал замечание Хегсету из-за непристойного поведения возле мемориала. Видео
Пит Хегсет на церемонии в честь Дня ветеранов США

В среду, 11 ноября, в США отмечали День ветеранов. Этот день запомнился тем, что часовой армии США, охранявший Могилу неизвестного солдата, громко сделал замечание министру обороны Питу Хегсету и группе его старших советников.

Это произошло после того, как некоторые из них смеялись и разговаривали возле этого торжественного мемориала после церемонии по случаю Дня ветеранов. Об этом пишет CNN.

"Все посетители должны постоянно соблюдать атмосферу тишины и уважения", – выкрикнул часовой, остановив обход и повернувшись лицом к группе, когда та уходила.

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На этом видео можно увидеть, как Хегсет стоял и фотографировался перед могилой вместе со своей женой Дженнифер, руководителем аппарата Рики Бурией, заместителем руководителя аппарата Патриком Уивером, а также старшим советником и заместителем помощника Тами Радабау.

Некоторые из этой группы смеялись и разговаривали после фотографирования, что заставило солдата, несшего караул у могилы, громко сделать им замечание.

В США солдат почетного караула публично сделал замечание Хегсету из-за непристойного поведения возле мемориала. Видео

Солдат почетного караула сделал замечание Хегсету и его советникам. Источник: Скриншот видео

Главный представитель Пентагона Шон Парнелл отметил, что "солдат правильно и с уважением напомнил всем о необходимости соблюдать этикет".

"Министр и весь департамент всегда чтили – и всегда будут чтить – жертвы, на которые пошли наши военнослужащие, чтобы защитить Америку", – сказал он.

Военнослужащие, охраняющие Могилу неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище, – элитные часовые 3-го пехотного полка армии США.

Мемориал охраняется непрерывно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в любую погоду. Все посетители обязаны соблюдать тишину и стоять; часовой при этом имеет право и обязанность громко сделать замечание любому, кто нарушает правила.

Иностранные высокопоставленные лица, президенты, общественные деятели и политики часто посещают могилу, чтобы отдать дань уважения американским военнослужащим.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 ноября в Палате представителей США сорвали попытку конгрессмена-республиканца Томаса Масси инициировать процедуру импичмента министра обороны США Пита Хегсета. В нижней палате Конгресса проголосовали 211 против 204 за передачу этого вопроса в профильный Комитет по вопросам судопроизводства, что фактически заблокировало эту инициативу.

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