В США проанализировали, пойдет ли Китай на вторжение на Тайвань в 2027 году

В США считают, что Китай вряд ли начнёт вторжение на Тайвань до 2028 года, несмотря на ориентир на готовность армии к потенциальной военной операции в 2027 году. В то же время риск силового сценария может возрасти после следующих президентских выборов на острове, если их результаты не оправдают ожиданий Пекина.

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Об этом сообщает Reuters. Одним из факторов, влияющих на оценки американской стороны, является антикоррупционная кампания китайского лидера Си Цзиньпина.

Она охватила военное руководство страны и сопровождалась расследованиями и отстранением высокопоставленных чиновников, что могло замедлить подготовку Народно-освободительной армии Китая к потенциальной операции против Тайваня.

В последние годы 2027-й год рассматривался как ориентир, к которому китайские вооруженные силы должны быть готовы к возможному захвату острова силой. В то же время этот срок касается прежде всего военного потенциала Китая, а не установленной даты вторжения. Пекин официально не подтверждал существование приказа о готовности к нападению именно в 2027 году.

Китайские военные учения в прошлом году были менее масштабными и угрожающими, чем в предыдущие годы. Хотя в 2026 году их интенсивность несколько возросла, в Вашингтоне предполагают, что китайское военное руководство может быть недовольно уровнем готовности своих сил.

Собеседник издания также отметил, что Пекин, вероятно, учитывает опыт войн в Украине и Иране. Китайская сторона могла прийти к выводу, что в случае вторжения необходимо действовать быстро, чтобы избежать затяжного конфликта.

Еще одним фактором являются президентские выборы на Тайване, запланированные на 2028 год. При этом часть китайских чиновников надеется, что голосование приведет к власти политические силы, более склонные к сближению с Пекином.

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Новоизбранный президент Тайваня Лай Цинде и его Демократическая прогрессивная партия отстаивают отделенность острова. Китай считает Тайвань своей территорией и не отказывается от возможности применения силы для установления над ним контроля. Власти Тайваня отвергают претензии Пекина и подчеркивают, что будущее острова должны определять его жители.

Американские чиновники предполагают, что риск силового сценария может возрасти, если Демократическая прогрессивная партия одержит четвертую подряд победу на выборах, а Лай Цинде будет переизбран на второй срок.

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В то же время в США нет единой оценки того, насколько на решение Пекина может повлиять результат президентских выборов в самих Соединенных Штатах в 2028 году. Часть собеседников издания считает, что Китай также будет следить за настроениями американских избирателей в отношении военного вмешательства за рубежом.

Соединенные Штаты остаются главным международным партнером Тайваня и поставщиком вооружения для его обороны, хотя Вашингтон не поддерживает с островом официальных дипломатических отношений.

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Кроме того, администрация Трампа пока не одобрила новый пакет вооружений для Тайваня стоимостью около $14 млрд. Американский президент называл его возможным инструментом переговоров с Китаем.

Таким образом, в Вашингтоне не рассматривают 2027 год как безусловную дату возможного вторжения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Тайвань начал крупнейшие в этом году военные учения Han Kuang. Военнослужащие и гражданские лица будут отрабатывать действия на случай потенциального вторжения Китая.

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