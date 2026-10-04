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В США возле Массачусетса пропал медицинский транспортный самолет: сколько людей было на борту

София Закревская
София Закревская
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icon 1,3 т.
В США возле Массачусетса пропал медицинский транспортный самолет: сколько людей было на борту
Самолет Gulfstream G100 Astra SPX. Иллюстративное фото

В субботу, 3 октября, в США у побережья штата Массачусетс пропал медицинский самолет Gulfstream G100 с шестью людьми на борту. Он летел с Бермудских островов в Бостон и перед исчезновением сообщил о чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает ABC News. Корпорация Bermuda Skyport, которая эксплуатирует международный аэропорт LF Wade на Бермудах, заявила, что зарегистрированный в Канаде самолет вылетел из аэропорта с четырьмя членами экипажа и двумя пассажирами около 00:41 в субботу.

По данным источника, осведомленного о ходе расследования, на борту самолета не было американцев.

Что случилось с самолетом

Согласно аудиозаписи разговора, самолет санитарной авиации находился на связи с диспетчерами Нью-Йорка, когда объявил о чрезвычайной ситуации.

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При этом диспетчер испытывал трудности с приемом сигнала от пилотов и несколько раз просил их повторить сообщение, в частности о высоте полета.

Когда самолет санитарной авиации перестал отвечать, диспетчер попросил находившийся поблизости самолет Ethiopian Airlines попытаться связаться с ним, но ответа так и не поступило.

Береговая охрана США задействует воздушные и морские средства для поисков в районе острова Нантакет, сообщает ведомство.

Как сообщил ABC News осведомленный источник, официальные лица считают, что самолет стремительно снизился на 7 500 футов (2 286 метров), прежде чем упасть в воду.

В США возле Массачусетса пропал медицинский транспортный самолет: сколько людей было на борту

Остров Нантакет. Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, по меньшей мере пять человек погибли в результате инцидента с грузовым самолетом Amazon Air в Международном аэропорту Майами в США. 6 сентября во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в автомобили на парковке и спровоцировал пожар.

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