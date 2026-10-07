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В Словакии заявили, что не рассматривают Россию как угрозу, и упомянули о союзниках

Иван Черленский
Иван Черленский
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В Словакии заявили, что не рассматривают Россию как угрозу, и упомянули о союзниках
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Источник: GettyImages

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Братислава не считает Россию угрозой для страны. В то же время он подчеркнул: отличающееся от других союзников видение рисков в сфере безопасности не означает, что Словакия не готова помогать партнерам.

Об этом глава словацкого Минобороны говорил во время дискуссии с депутатом оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", бывшим послом при НАТО Томашем Валашеком. Беседа состоялась в эфире программы "Analýzy 24" на телеканале JOJ24.

Калиняк опроверг слова министра иностранных дел Германии Йогана Вадефуля, который заявлял, что наибольшая угроза свободе европейского континента исходит из Москвы.

"Я не согласен с ним, поскольку мы не воспринимаем Россию как угрозу для Словакии", — сказал Калиняк.

Он также отметил, что Россия не воспринимает Словакию как угрозу.

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Позицию правительства Калиняк объяснил стремлением поддерживать хорошие отношения и избегать эскалации конфликтов. В то же время он признал, что из-за разного исторического опыта страны-партнеры могут по-разному оценивать угрозу со стороны России. В частности, министр упомянул Польшу и страны Балтии.

Вместе с тем, подчеркнул Калиняк, различия в оценке рисков безопасности не мешают Словакии помогать своим союзникам.

"Когда у одного из наших союзников возникает проблема, мы, конечно, спешим на помощь и поддерживаем его теми ресурсами, которые имеем в распоряжении, что, по сути, мы уже делаем сегодня", — сказал он.

Валашек, со своей стороны, раскритиковал политику словацкого правительства в сфере безопасности. По его мнению, стремление наладить хорошие отношения с Россией не сделало Словакию более безопасной и не принесло ей большего уважения со стороны Москвы.

Отдельно он раскритиковал высказывания представителей правительства в адрес западных союзников. Как считает Валашек, такие заявления ослабляют международные позиции Словакии.

Как писал OBOZ.UA, Роберт Фицо заявлял, что не хочет, чтобы Словакия была втянута в военный конфликт в соответствии со 5-й статьей НАТО. При этом премьер-министр подчеркивал, что страна остается членом Альянса, уважает свои обязательства и продолжает сотрудничать с союзниками.

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