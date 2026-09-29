В Словакии ученик начальной школы в Сташкове напал с острым предметом на учителей и других учеников. В результате инцидента трое человек получили ранения, одна из пострадавших скончалась.

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Один ученик находится в критическом состоянии, тогда как второй раненый учитель вне опасности. Полиция расследует нападение как предполагаемое насильственное преступление, сообщает Аktuality.

Что известно о нападении в школе

Инцидент произошел ранним утром в начальной школе в Сташкове, что в районе Чадца. По предварительным данным, несовершеннолетний нападавший использовал острый предмет и ранил двух учителей и другого ученика.

Даниэла Коцкова, пресс-секретарь регионального управления полиции Жилин, подтвердила, что ранения получили три человека. Одного ученика и учителя доставили в больницу в критическом состоянии.

По словам пресс-секретаря Центра оперативного управления службы скорой медицинской помощи Петры Климешовой, ребенка в критическом состоянии вертолетом доставили в больницу в Мартине. 44-летнюю пациентку с ножевым ранением в грудь после оказания первой помощи доставили в больницу в Жилине.

"К сожалению, 61-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью", — сообщила Климешова.

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Несмотря на многочисленные попытки реанимации, спасти жизнь погибшей учительницы не удалось.

Что говорят в полиции и правительстве

Полиция сообщила, что ситуация находится под контролем и непосредственной угрозы для других людей пока нет. Дело передано в ÚBOK.

Президент полиции Яна Машкарова выразила соболезнования семье погибшей учительницы, её близким и коллегам. По её словам, правоохранители регулярно обучают сотрудников действиям в случаях угроз для уязвимых объектов, а также занимаются профилактикой преступности среди детей и молодежи.

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В то же время в полиции отметили, что даже тщательная подготовка не может полностью исключить риск подобных нападений. Поэтому меры безопасности в школах должны постоянно пересматриваться и адаптироваться к актуальным угрозам.

Министр образования Томаш Друкер заявил, что ведомство оказывает школе необходимую помощь и психологическую поддержку. Он также призвал не делать выводов о причинах трагедии, пока не будут установлены все факты.

"Нам очень жаль, что Словакию постигла такая трагедия. Школа работала образцово, директор также является учителем специального образования. Мы не можем предотвратить всё, но удалось избежать значительного ущерба", — сказал Друкер.

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Реакция словацких политиков

Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток призвал СМИ воздержаться от спекуляций относительно мотивов нападавшего.

"Давайте помолчим, давайте сегодня будем меньше думать о нападавшем, а больше — о жертвах", — сказал он.

Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал нападение серьёзным предупреждением для всего общества и выразил соболезнования семье погибшей учительницы.

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Оппозиционное движение PS осудило нападение. Его председатель Михал Шимечко заявил, что это не первый случай насилия в словацких школах, и отметил, что у общества есть проблема, которую необходимо решать.

Председатель Национального совета Словакии Ричард Раши также выразил соболезнования пострадавшим и заявил, что взрослые должны показывать молодежи, что агрессия не является способом разрешения конфликтов.

После трагедии партия "Демократы" призвала к немедленному созыву Совета безопасности Словацкой Республики и принятию системных мер для предотвращения подобных случаев.

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