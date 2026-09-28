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В Швейцарии отклонили предложение об усилении нейтралитета: что это означает и как повлияет на санкции против России

Иван Черленский
Иван Черленский
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В Швейцарии отклонили предложение об усилении нейтралитета: что это означает и как повлияет на санкции против России
Флаг Швейцарии
Источник: GettyImages

27 сентября граждане Швейцарии на референдуме отклонили предложение закрепить в Конституции более строгие правила нейтралитета. По предварительным данным, около 69 % избирателей выступили против, тогда как поддержали его примерно 31 %.

Об этом сообщило издание Politico. Результат голосования, по данным издания, соответствует тенденциям, которые ранее демонстрировали социологические опросы.

Изменения предусматривали закрепление в Конституции принципа "вечного и вооруженного" нейтралитета Швейцарии. Кроме того, стране должны были запретить вступать в военные альянсы и вводить санкции, не одобренные Организацией Объединенных Наций.

Инициатива была выдвинута в ответ на решение Берна присоединиться к санкциям Европейского Союза против России после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Ее сторонники считали, что такой шаг противоречит традиционному нейтралитету страны. Такой же позиции придерживалась Москва, которая призвала швейцарцев проголосовать за изменения.

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В то же время против выступили правительство, парламент и большинство ведущих политических партий Швейцарии. Поддержку изменениям выразила лишь правая Швейцарская народная партия (SVP).

Нынешние правила позволяют швейцарскому правительству самостоятельно определять экономические санкции, при этом страна не может участвовать в войнах между государствами или оказывать сторонам конфликта военную поддержку. Швейцария не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом в ряде направлений, связанных с безопасностью.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 сентября Федеральный совет Швейцарии утвердил новую стратегию национальной безопасности на фоне войны России против Украины, роста гибридных угроз и высокой зависимости критически важных сфер от внешних факторов. Документ определяет 10 основных целей и содержит 46 конкретных мер, в частности, по повышению устойчивости государства, защите критически важной инфраструктуры и развитию обороноспособности.

Стратегия предусматривает более активное сотрудничество с государствами-партнерами в сфере безопасности, при этом в ней предусмотрены меры по противодействию и другим рискам, среди которых стихийные бедствия, пандемии и кибератаки.

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