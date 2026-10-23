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В Сербии прошли массовые митинги накануне парламентских выборов: чего требовали. Фото и видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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В Сербии прошли массовые митинги накануне парламентских выборов: чего требовали. Фото и видео
В Сербии прошли митинги. Источник: Скриншот из видео / коллаж OBOZ.UA

В центре Белграда прошли массовые митинги, в которых в четверг, 22 октября, приняли участие около 150 000 сторонников студенческого движения Сербии. Участники акции стремятся оттеснить партию лидера Александара Вучича на решающих парламентских выборах, которые состоятся 25 октября.

Об этом сообщило издание The Guardian. Митингующие движутся колоннами из шести районов города к площади Славия, движение транспорта в городе парализовано.

Чего требуют участники

Акцию протеста организовало движение "Студенческий список – Студенты побеждают", возникшее во время массовых молодежных протестов в Сербии. Сейчас это последние протесты перед выборами в парламент страны, которые состоятся в воскресенье, 25 октября.

Участники требуют прекратить более чем 14-летнее правление правопопулистской Сербской прогрессивной партии (СПС) Вучича на воскресном голосовании, а также искоренить коррупцию путем создания специального полицейского подразделения; уволить из МВД всех, кто участвовал в незаконном подавлении протестов или связан с организованной преступностью; провести реформу СМИ.

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Присутствующие свистят в свистки, несут сербские флаги и транспаранты в поддержку "Студенческого списка", а также жгут файеры. Помимо студентов, в акции участвуют и пожилые люди.

"Мы положим конец 14 годам унижений, хаоса и предательства, а также десятилетиям, когда личные и партийные интересы ставились выше ваших", – прокричал толпе, скандировавшей "Победа, победа!", профессор университета Югослав Гашич, один из 250 кандидатов в Студенческом списке.

Митинги в Сербии.Источник: Скриншот из видео

Выборы в парламент Сербии

25 октября в Сербии состоятся внеочередные парламентские выборы. Список правящей коалиции возглавляет Александар Вучич, который в конце сентября оставил пост президента страны, чтобы баллотироваться в премьер-министры.

Вучич на фоне митингов в Белграде выступил перед своими сторонниками, в очередной раз обвинив "Студенческий список" в попытке государственного переворота, финансируемой из-за рубежа.

"Давайте никогда не забудем, как они пытались подорвать наше государство. Давайте всегда будем защищать и оберегать его. Давайте выйдем и победим их! Победим их решительно!" – сказал политик.

Напомним, Александр Вучич занимал пост президента почти девять с половиной лет: первый срок – с 2017-го по 2022 год, второй – с апреля 2022 года до сентября 2026-го. На парламентских выборах он возглавляет список "Объединенная Сербия – Александар Вучич", сформированный вокруг правящей Сербской прогрессивной партии (SNS).

Сербская радикальная партия (SRS) также заявила, что участвует в этой коалиции и поддерживает Вучича как кандидата на пост премьер-министра.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что еще в 2021 году предвидел начало большой войны после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи. По его словам, он самостоятельно пришел к такому выводу, проанализировав разговор.

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