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В Румынии взяли под стражу бывшего кандидата в президенты Джорджеску: в чем его подозревают

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read2 мин
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В Румынии взяли под стражу бывшего кандидата в президенты Джорджеску: в чем его подозревают
Келин Джорджеску боролся за президентское кресло в 2024 году

В Румынии арестовали бывшего лидера отмененных президентских выборов 2024 года Келина Джорджеску, известного своей резкой критикой НАТО, ЕС и поддержки Украины со стороны Запада. Одиозный политик проведет не менее 30 дней в следственном изоляторе в ожидании решения суда по уголовному делу о мошенничестве.

Джорджеску поместили под стражу 29 сентября. Как пишет Reuters, в тот день у здания суда в центре Бухареста собрались сторонники политического деятеля. Они плакали, обнимали его и дарили ему цветы.

В чем обвиняют Келина Джорджеску

Дело касается создания организованной преступной группы и мошенничества с особо тяжкими последствиями.

Следствие считает, что бывший претендент на президентское кресло и двое его сообщников обманули румынского бизнесмена. Они убедили предпринимателя отдать 1,1 миллиона евро, заверив, что помогут получить кредит на сумму до 15 миллионов евро в зарубежном финансовом учреждении.

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Правоохранители задержали Джорджеску и провели обыск в его доме в Могошоае (уезд Илфов) 21 сентября.

Сначала суд решил, что мягкой меры пресечения (судебного надзора) будет достаточно. Сторона обвинения обжаловала это решение, и во вторник Апелляционный суд Бухареста вынес решение в пользу прокуроров. Джорджеску назначили 30-дневное (максимальное по продолжительности) содержание под стражей. Это решение является окончательным.

Добавим, что Джорджеску является фигурантом двух других уголовных дел, и оба уже рассматриваются в судах:

  • в одном речь идет о дестабилизации Румынии, причем политик обвиняется в соучастии в попытке совершения действий против конституционного строя и длительном распространении ложной информации;
  • другое расследование сосредоточено на пропагандистской деятельности и публичном продвижении лиц, виновных в геноциде и военных преступлениях.

Что предшествовало

Румыния отменила свои президентские выборы в декабре 2024 года из-за подозрений во вмешательстве России в пользу Келина Джорджеску. Голосование провели повторно в мае 2025-го, и в итоге президентом страны стал проевропейский центристский политик Никушор Дан. Джорджеску запретили вновь баллотироваться на выборах.

Как писал OBOZ.UA, недавно в Румынии правоохранители предотвратили подготовку диверсии, к которой может быть причастен 40-летний гражданин России, проживающий в стране. Он собирал фото- и видеоматериалы о военных объектах НАТО, критически важной инфраструктуре и украинских грузовых самолетах Antonov.

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