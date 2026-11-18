В ночь на среду, 18 ноября, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3 – такие относят к умеренным. При этом подземные толчки ощущались и в Украине, в частности в Одесской области.

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Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр. В сети украинцы из разных регионов делились, что тоже почувствовали землетрясение.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 140 км, в 13 км к западу от села Нережу. Оно произошло в 02:48 по местному (и украинскому) времени.

Землетрясение затронуло не только Украину, но и другие страны, граничащие с Румынией.

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