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В Румынии предлагают создать судоходный коридор между Черным и Балтийским морями: что это даст

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read3 мин
594
В Румынии предлагают создать судоходный коридор между Черным и Балтийским морями: что это даст
Иллюстративное фото

В Румынии предлагают реализовать масштабный проект "Голубое шоссе", который должен соединить Черное и Балтийское моря речным маршрутом. Он пройдет через Румынию, Молдову, Украину и Польшу.

Об этом сообщает SFIN. Инициатива может расширить транспортные возможности региона, в частности создать альтернативный путь для перевозки грузов и способствовать восстановлению Украины.

Как будет проходить водный коридор между Черным и Балтийским морями

Проект стоимостью в несколько миллиардов евро предусматривает превращение реки Прут в судоходный путь и создание водного коридора между Черным и Балтийским морями. Он должен соединить румынский район Галац с польским портом Гданьск через территории Румынии, Молдовы, Украины и Польши. К будущей транспортной сети также планируют подключить город Яссы.

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Инициативу, которую называют "Голубым шоссе" или "Восточными воротами", поддерживает президент Торгово-промышленной палаты Ясс Пол Бутнариу. Он считает, что проект может стать стратегической инвестицией для Восточной Европы и иметь важное геоэкономическое значение.

Маршрут проляжет по рекам Прут, Днестр, Сан и Висла. Чтобы обеспечить непрерывное сообщение между ними, потребуется построить два искусственных канала длиной около 30 км между Прутом и Днестром и примерно 51 км между Днестром и Саном. Последний впадает в Вислу, которая несет воды к Балтийскому морю вблизи Гданьска.

Стоимость и преимущества проекта

По оценкам Бутнариу, длина будущего водного коридора составит менее 2000 км. Реальная экономическая целесообразность проекта будет зависеть от стоимости строительства, пропускной способности водного пути, продолжительности перевозок и развития необходимой инфраструктуры.

Одним из ключевых этапов инициативы станет обустройство около 500 км русла Прута для судоходства. Сначала планируют развить участок между Галацем и водохранилищем Стынка-Костешть. По прогнозу Бутнариу, это может занять семь-восемь лет, если проект получит политическую поддержку, финансирование и необходимую техническую документацию. Однако этот срок не является официальным, поскольку перед началом работ инициативу должны проанализировать, спроектировать и утвердить.

Также предусмотрено подключение Ясс к водному маршруту через реки Бахлуй и Джиджия. По словам Бутнариу, канал между ними уже строили ранее.

На обустроенных участках смогут курсировать баржи грузоподъемностью от 500 до 1000 тонн. На них планируют перевозить сельскохозяйственную продукцию и другие сыпучие грузы, что может стать альтернативой автомобильным и железнодорожным перевозкам. Кроме того, проект потенциально будет способствовать развитию оросительной инфраструктуры и снижению риска наводнений.

Проект водного коридора имеет вековую историю

Идею создания водного сообщения между Черным и Балтийским морями обсуждают еще с 1920-х годов. Первое предложение передали польской миссии в декабре 1921 года, а уже в 1927-м польская сторона подготовила первоначальный технический проект. Вместе с тем авторство инициативы связывают с румынским инженером Ионом Поповичем, который работал над ней в 1922–1924 годах.

В 1926 году Румыния и Польша провели переговоры о реализации замысла. Однако из-за экономического кризиса 1929–1933 годов и начала Второй мировой войны от проекта в итоге отказались.

"Перезапуск проекта будет предусматривать сотрудничество Румынии с Республикой Молдова, Украиной и Польшей. По мнению Пауля Бутнариу, Яссы могут стать важным пунктом европейского транспорта и базой для восстановления Украины и интеграции Республики Молдова", – отмечается в статье.

Как писал OBOZ.UA, 23 октября в Черном море у румынского города Констанца потерпело аварию и перевернулось коммерческое судно Khoryv под флагом Коморских Островов. На борту находились 13 членов экипажа, девятерых удалось спасти, один человек погиб, еще трое пропали без вести.

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Черное мореБалтийское мореРумынияУкраинаЕвропа
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