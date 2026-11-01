В Румынии поднимали истребители из-за дронов, незаконно залетевших на ее территорию

Вечером в субботу, 31 октября, Румыния зафиксировала два беспилотника, которые без разрешения залетели в воздушное пространство страны. Для мониторинга ситуации и реагирования на нарушение в небо подняли четыре истребителя F-16 и вертолет IAR-330 SOCAT.

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Из-за инцидента предупреждение об опасности получили жители шести уездов. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии.

Когда в Румынии зафиксировали два беспилотника

Вечером 31 октября системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии обнаружили два беспилотных летательных аппарата, которые без разрешения вошли в воздушное пространство страны.

Для мониторинга и управления ситуацией румынская сторона подняла в воздух четыре истребителя F-16, а также вертолет IAR-330 SOCAT.

В каких жудецах объявили предупреждение об опасности

Из-за нарушения воздушного пространства оповещения об опасности получили шесть жудецев Румынии:

Яссы;

Нямц;

Васлуй;

Ботошани;

Бакэу;

Сучава.

Что произошло с беспилотниками

По информации оборонного ведомства, один из двух беспилотников покинул воздушное пространство Румынии. Второй в последний раз наблюдали в районе между жудецами Васлуй и Бакэу.

О падении каких-либо летательных аппаратов не сообщалось.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне румынская разведка заявила ораскрытии диверсионной сети, которую координировала Россия. По данным ведомства, эта группировка несет ответственность за пожар, который произошел в сентябре на промышленном объекте в центральной Румынии вблизи государственного предприятия по производству оружия.