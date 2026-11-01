В Румынии поднимали истребители из-за дронов, незаконно залетевших на ее территорию

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать лишь 3,5 тыс. грнПригласит ли Трамп Зеленского на саммит G20: появился ответПригласит ли Трамп Зеленского на саммит G20: появился ответВ МИД Германии призвали к диалогу с Россией: что это значитВ МИД Германии призвали к диалогу с Россией: что это значитСБУ поразила российский ракетный комбинат и объекты ПВО на 70 млн дол.: подробности ударовСБУ поразила российский ракетный комбинат и объекты ПВО на 70 млн дол.: подробности ударовГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовАрмия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видеоАрмия РФ авиаударом уничтожила центральное здание украинской государственности в Краматорске. Фото и видеоУкраинская баллистическая ракета FP-7: конструктор объяснил, почему она сейчас нас не спасетУкраинская баллистическая ракета FP-7: конструктор объяснил, почему она сейчас нас не спасет"Наша цель – великая Украина!" Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История героя"Наша цель – великая Украина!" Сын легенды УПА пошел воевать в 3-ю штурмовую. История герояКардиологи назвали семена, которые помогают поддерживать нормальное давление и сердечный ритмКардиологи назвали семена, которые помогают поддерживать нормальное давление и сердечный ритмБудут "круглосуточные" графики отключения света. Иллюстративное фото.Киев с экстренными отключениями и проблемами с водоснабжением: что известно о ситуации в энергосистеме 1 ноября
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Румынии поднимали истребители из-за дронов, незаконно залетевших на ее территорию

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
78
В Румынии поднимали истребители из-за дронов, незаконно залетевших на ее территорию
О падении каких-либо летательных аппаратов не сообщалось

Вечером в субботу, 31 октября, Румыния зафиксировала два беспилотника, которые без разрешения залетели в воздушное пространство страны. Для мониторинга ситуации и реагирования на нарушение в небо подняли четыре истребителя F-16 и вертолет IAR-330 SOCAT.

Из-за инцидента предупреждение об опасности получили жители шести уездов. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии.

Когда в Румынии зафиксировали два беспилотника

Вечером 31 октября системы радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии обнаружили два беспилотных летательных аппарата, которые без разрешения вошли в воздушное пространство страны.

Для мониторинга и управления ситуацией румынская сторона подняла в воздух четыре истребителя F-16, а также вертолет IAR-330 SOCAT.

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
8,7 т.
Имеют поддержку в России: Туск прокомментировал конфликт вокруг Конституционного трибунала
8,7 т.
Имеют поддержку в России: Туск прокомментировал конфликт вокруг Конституционного трибунала
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
1,4 т.
В Болгарии стартовал второй тур выборов президента: что изменится для Украины
1,4 т.
В Болгарии стартовал второй тур выборов президента: что изменится для Украины
Даниил БорщДаниил Борщ
735
Трамп использует ИИ для принятия важных для США решений – СМИ
735
Трамп использует ИИ для принятия важных для США решений – СМИ

В каких жудецах объявили предупреждение об опасности

Из-за нарушения воздушного пространства оповещения об опасности получили шесть жудецев Румынии:

  • Яссы;
  • Нямц;
  • Васлуй;
  • Ботошани;
  • Бакэу;
  • Сучава.

Что произошло с беспилотниками

По информации оборонного ведомства, один из двух беспилотников покинул воздушное пространство Румынии. Второй в последний раз наблюдали в районе между жудецами Васлуй и Бакэу.

О падении каких-либо летательных аппаратов не сообщалось.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне румынская разведка заявила ораскрытии диверсионной сети, которую координировала Россия. По данным ведомства, эта группировка несет ответственность за пожар, который произошел в сентябре на промышленном объекте в центральной Румынии вблизи государственного предприятия по производству оружия

Похожие темы
Российские обстрелыРумынияБПЛА
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!