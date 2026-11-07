"В Ростове много квартир": Маск после провала на выборах получил поддержку из РФ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Президент Украины Владимир Зеленский. Иллюстрационное фотоЗеленский: есть информация от разведки, что готовится новый удар РФЮные сестры-близнецы, которые 10 лет провели в оккупированном Донецке, рассказали о новой жизни в УкраинеЮные сестры-близнецы, которые 10 лет провели в оккупированном Донецке, рассказали о новой жизни в УкраинеракетаВраг запустил дроны и баллистику по Киеву и области: есть пострадавшие. ФотоДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаИллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными рукамиВ Украине снова ограничат пенсии с 2027 года: кому урежут выплатыМафіозный "Карфаген" должен быть разрушен: Порошенко озвучил пакет изменений от "ЕС" для преодоления коррупцииМафіозный "Карфаген" должен быть разрушен: Порошенко озвучил пакет изменений от "ЕС" для преодоления коррупции"Думаю, его купили": Годжес высказался о зависимости Трампа от Путина"Думаю, его купили": Годжес высказался о зависимости Трампа от ПутинаВ Киеве и области выпал первый снег: в сети показали видеоВ Киеве и области выпал первый снег: в сети показали видео"Отвратительное искажение фактов": Мендель выступила на мероприятии "АдН" в Бундестаге и нарвалась на шквал критики"Отвратительное искажение фактов": Мендель выступила на мероприятии "АдН" в Бундестаге и нарвалась на шквал критикиСамые худшие друзья по знаку зодиака: им нельзя доверять и веритьСамые худшие друзья по знаку зодиака: им нельзя доверять и верить
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"В Ростове много квартир": Маск после провала на выборах получил поддержку из РФ

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
1,1 т.
"В Ростове много квартир": Маск после провала на выборах получил поддержку из РФ
Владимир Соловьев. Источник: росСМИ

Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил американскому миллиардеру переехать в Россию и заявил, что после выборов в США его могут ждать расследования и давление. По его словам, американский предприниматель вложил в кампанию республиканцев около 500 млн долларов, однако кандидаты, которых он поддерживал, потерпели поражение.

Об этом Соловьев заявил во время одного из своих эфиров, комментируя результаты промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоялись 3 ноября. Соответствующий фрагмент выступления опубликовало NEXTA Live.

Российский пропагандист назвал Маска "главным неудачником" выборов. 

Приглашение в Ростов

Соловьев заявил, что Маска могут ждать расследования и серьезное давление из-за его участия в предвыборной кампании.

Читайте также
Катя ПомазанКатя Помазан
24,5 т.
Министр обороны Финляндии публично сказал, кто виноват в задержках поставок ракет для Patriot Украине
24,5 т.
Министр обороны Финляндии публично сказал, кто виноват в задержках поставок ракет для Patriot Украине
Катя ПомазанКатя Помазан
11,7 т.
"Ежедневно молюсь за вас": патриарх Иерусалима Феофил III приехал к Путину и назвал войну в Украине "ситуацией вдоль границы РФ"
11,7 т.
"Ежедневно молюсь за вас": патриарх Иерусалима Феофил III приехал к Путину и назвал войну в Украине "ситуацией вдоль границы РФ"
Надежда ДанищукНадежда Данищук
2,5 т.
Россия вербует украинских беженцев для диверсий в Европе – разведка
2,5 т.
Россия вербует украинских беженцев для диверсий в Европе – разведка

"Главный неудачник – Илон Маск, потому что если Трамп еще два года будет большим начальником и сможет там накладывать вето, то Маск, который вложил полмиллиарда собственных средств в эту кампанию и проиграл именно в том штате, где у него штаб-квартира, напрямую попадает под всевозможные расследования, страшное давление", – заявил пропагандист.

После этого он напрямую обратился к американскому миллиардеру.

"Илон, в Ростове много квартир. Смотри, если что..." – сказал Соловьев.

Он также назвал Маска "человеком с глобальной идеей" и предположил, что предприниматель может искать другое место для реализации своих замыслов, если в США ему не дадут этого сделать.

Позиция Медведева

В то же время заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о Маске совсем иначе. Он назвал американского предпринимателя "участником войны".

По словам Медведева, Маск якобы с самого начала понимал, что Украина будет использовать спутниковую связь Starlink для ударов по целям на территории России.

Результаты выборов

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 3 ноября 2026 года. Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса, опередив республиканцев, представляющих партию президента Дональда Трампа.

Как отмечает Financial Times, Илон Маск потратил на поддержку республиканцев более 470 млн долларов. Однако значительные финансовые вложения не помогли кандидатам, которых поддерживал бизнесмен, одержать победу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Трамп признал, что республиканцы проиграли выборы из-за войны в Иране.

Похожие темы
российская пропагандаStarlinkвыборыСШАРоссияВладимир СоловьевВладимир СоловьевИлон МаскИлон Маск
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!