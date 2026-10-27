В Праге горел дом владельца концерна STV, который производит снаряды для Украины: что известно

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор на генераторы для пехотинцев Третьей штурмовой: осталось собрать 3 тыс. грнКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинца"Нужна деэскалация": Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по Украине и позвонили Зеленскому. Все подробности"Нужна деэскалация": Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по Украине и позвонили Зеленскому. Все подробностиОльга Сумская назвала имя актера, с которым могла бы согласиться на откровенные съемки в кино: он младше на 24 годаОльга Сумская назвала имя актера, с которым могла бы согласиться на откровенные съемки в кино: он младше на 24 годаИллюстрация — Петер Мадяр и Роберт ФицоНовый кредит Украине расколол ЕС: какие страны отказались давать деньги и чем это грозитЖенщина держит в руках банковскую карту и смартфон. Иллюстративное изображение"Вынесешь мусор – дам сотню": monobank запустил новую необычную функцию для родителей и детей"Неважно, что не за Украину": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от страны и сменивший гражданство, высказался о медали на ЧМ"Неважно, что не за Украину": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от страны и сменивший гражданство, высказался о медали на ЧМроссийские оккупантыОккупанты вытесняют украинское население в Херсонской области и завозят россиян: в ГУР раскрыли подробностиОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 годаОККО уплатила 26,1 млрд грн налогов за девять месяцев 2026 годаПосле атак РФ производство стали в Украине упало почти до нуля – Al JazeeraПосле атак РФ производство стали в Украине упало почти до нуля – Al Jazeera

В Праге горел дом владельца концерна STV, который производит снаряды для Украины: что известно

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
195
В Праге горел дом владельца концерна STV, который производит снаряды для Украины: что известно
Дом миллиардера Мартина Дрды, владельца оружейного концерна STV Group, поставляющего боеприпасы Украине. Источник: Novinky

Пожар вспыхнул у входа в частный дом в пражском районе Кунратице незадолго до полуночи. Ущерб оценили в 200 тысяч чешских крон, а обстоятельства и причины возгорания расследуют правоохранители.

Об этом сообщает издание Novinky. Дом принадлежит миллиардеру Мартину Дрде – владельцу оружейного концерна STV, который производит боеприпасы и военную технику.

Соседи заметили огонь у входа в дом примерно за полчаса до полуночи. На место прибыла пожарная бригада, которая потушила возгорание на площади один квадратный метр, использовав струю воды под высоким давлением.

Огонь также повредил утеплитель и каркас дома. Пожарным пришлось демонтировать конструкции в месте возгорания и проверить их с помощью тепловизора. После этого на место прибыли полицейские.

Читайте также
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
5,4 т.
Трамп-младший ездил на охоту в Монголию с российским бизнесменом: всплыли скандальные подробности
5,4 т.
Трамп-младший ездил на охоту в Монголию с российским бизнесменом: всплыли скандальные подробности
Катя ПомазанКатя Помазан
4,5 т.
"Это просто магия": ученые разгадали тайну римского кубка, который меняет цвет. Фото
4,5 т.
"Это просто магия": ученые разгадали тайну римского кубка, который меняет цвет. Фото
Иван ЧерленскийИван Черленский
2,9 т.
Пять стран НАТО договорились взять на себя большую ответственность за безопасность в Европе: о чем идет речь
2,9 т.
Пять стран НАТО договорились взять на себя большую ответственность за безопасность в Европе: о чем идет речь

Представитель полиции Ричард Грдина сообщил, что криминалисты совместно со следователями пожарной службы устанавливают обстоятельства и причины пожара.

В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего: техническую неисправность, неосторожность или умышленный поджог. Ни одна из них пока не исключена.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что западные разведки предупредили руководителей европейских оборонных предприятий об активизации попыток России организовать покушения на них. Из-за роста угроз компании усиливают охрану своих топ-менеджеров, в частности, по рекомендациям правительственных служб безопасности. По данным разведывательных источников, к таким заговорам в значительной степени причастно ГРУ – российская военная разведка, которая сотрудничает с организованными преступными группировками и использует трансграничные агентурные сети.

Похожие темы
новости мираЧехияпожарполициябоеприпасы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!