В Праге горел дом владельца концерна STV, который производит снаряды для Украины: что известно

Пожар вспыхнул у входа в частный дом в пражском районе Кунратице незадолго до полуночи. Ущерб оценили в 200 тысяч чешских крон, а обстоятельства и причины возгорания расследуют правоохранители.

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Об этом сообщает издание Novinky. Дом принадлежит миллиардеру Мартину Дрде – владельцу оружейного концерна STV, который производит боеприпасы и военную технику.

Соседи заметили огонь у входа в дом примерно за полчаса до полуночи. На место прибыла пожарная бригада, которая потушила возгорание на площади один квадратный метр, использовав струю воды под высоким давлением.

Огонь также повредил утеплитель и каркас дома. Пожарным пришлось демонтировать конструкции в месте возгорания и проверить их с помощью тепловизора. После этого на место прибыли полицейские.

Представитель полиции Ричард Грдина сообщил, что криминалисты совместно со следователями пожарной службы устанавливают обстоятельства и причины пожара.

В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего: техническую неисправность, неосторожность или умышленный поджог. Ни одна из них пока не исключена.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что западные разведки предупредили руководителей европейских оборонных предприятий об активизации попыток России организовать покушения на них. Из-за роста угроз компании усиливают охрану своих топ-менеджеров, в частности, по рекомендациям правительственных служб безопасности. По данным разведывательных источников, к таким заговорам в значительной степени причастно ГРУ – российская военная разведка, которая сотрудничает с организованными преступными группировками и использует трансграничные агентурные сети.