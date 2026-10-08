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В Польше снова произошло нападение в школе: погибла женщина, есть раненые

Анна Якубец
Анна Якубец
Time to read1 мин
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В Польше снова произошло нападение в школе: погибла женщина, есть раненые
В Польше снова произошло нападение в школе: погибла женщина, есть раненые

8 октября утром в Мазовецком воеводстве Польши в начальной школе 15-летний подросток напал на трех человек, среди которых были директор и уборщица. В результате нападения погибла 37-летняя уборщица, еще два человека получили ранения.

Злоумышленника задержали и арестовали. Об этом сообщило издание Polsatnews.

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