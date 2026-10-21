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В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
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В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото
В Польше обнаружены останки украинцев, убитых в 1944 году в Ласкове. Источник: УИНП, коллаж OBOZ.UA

В селе Ласков, расположенном в Люблинском воеводстве Польши, завершились поисковые работы, проводившиеся в рамках договоренностей Украинско-польской рабочей группы по вопросам достойного захоронения. По результатам исследований обнаружены многочисленные "групповые и одиночные захоронения" – по предварительным оценкам, на территории поселка найдены останки более 40 человек, среди которых есть женщины, дети и мужчины.

Предположительно речь идет об украинцах, убитых польской Армией Крайовой. Однако "более точно установить возраст, пол и причины смерти погребенных" планируется весной 2027 года в ходе дальнейших эксгумационных исследований, заявили в Институте национальной памяти.

Что было найдено

В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото

Исследования в Ласкове. Источник: УИНП

В последний день поисковых работ были проведены шурфовальные работы и частично вскрыто одно из групповых захоронений, в котором обнаружены останки восьми человек.

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В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото

Исследования в Ласкове. Источник: УИНП

В завершение экспедиции ее участники зажгли лампадки, почтив таким образом память невинно убитых украинцев.

В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото

Исследования в Ласкове. Источник: УИНП

"Теперь наша общая задача – обеспечить достойное почтение памяти всех погибших, независимо от их происхождения и национальности. Ведь настоящее примирение начинается с уважения к памяти каждого, признания боли другой стороны и общего стремления к взаимопониманию", – сказал по этому поводу глава Института национальной памяти Александр Алферов. Он также вновь поблагодарил польскую сторону "за возможность проводить исследования".

В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото

Исследования в Ласкове. Источник: УИНП

Поисковые работы проводились со 2 по 16 октября по заказу УИНП, их проведение обеспечивало КП "Доля", которое в августе 2026 года получило соответствующее разрешение от польской стороны.

В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото

Исследования в Ласкове. Источник: УИНП

В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото

Исследования в Ласкове. Источник: УИНП

О чем речь

В XIX веке, на момент основания Ласкова, все поселения Холмских земель принадлежали Российской империи. Но в 1915 году большинство украинцев оттуда были вывезены – это произошло перед наступлением немецких войск вглубь Российской империи.

В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото

Ласков на современной карте (в красном кружке). Источник: скриншот

А в 1918 году, во время так называемого "Брестского мира", новый российский правитель Ульянов-Ленин (руками своего сообщника Троцкого) "подарил" Холмщину немцам.

В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото

Исследования в Ласкове. Источник: УИНП

Поляки оккупировали Холмщину в 1919 году. Однако большинство вывезенных оттуда украинцев вернулись в свои дома.

В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото

Исследования в Ласкове. Источник: УИНП

В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото

Исследования в Ласкове. Источник: УИНП

Так или иначе, по данным переписи населения Польши 1921 года, село входило в состав гмины Мирче Грубешовского уезда Люблинского воеводства, в нем насчитывалось 62 дома и 339 жителей, из которых 324 – украинцы. Еще 11 были поляками, также здесь проживали четыре еврея.

В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото

Исследования в Ласкове. Источник: УИНП

В 1943 году украинцы Ласкова организовали самооборону от польских грабителей. Но защитить себя, свои дома и свои семьи от польской армии им не удалось. По разным данным, во время массового убийства украинцев в Ласкове в марте 1944 года погибли более 300 человек ( в ходе исследований историков и экспертов из Украины и Польши установлены данные о 327 жителях Ласкова, погибших в то время). Окончательное число жертв может быть установлено в ходе дальнейших исследований.

В Польше обнаружили останки более 40 украинцев, убитых в 1944 году: среди них женщины, дети и мужчины. Фото

Комментарии под публикацией УИНП. Источник: скриншот

Как к этому относятся рядовые украинцы и поляки – наиболее красноречиво свидетельствуют комментарии, оставленные под соответствующим постом УИНП.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2026 года Украина и Польша согласовали дальнейшие шаги по поисково-эксгумационным работам, связанным с Волынской трагедией. Польская сторона передала перечень мест в Украине, где планируется провести дальнейшие исследования.

Напомним, что на Волыни в ходе эксгумационных работ в местах захоронений жертв событий 1943 года были обнаружены останки как минимум 38 человек. Польские и украинские специалисты также нашли личные вещи погибших, в частности обручальные кольца, пуговицы, нательные крестики и небольшие иконы.

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