В Польше обнаружили останки десятков украинцев, погибших в результате нападения Армии Крайовой в 1944 году

В Польше украинская поисковая экспедиция обнаружила останки около 30 человек, погибших в результате нападения подразделений Армии Крайовой и крестьянских батальонов в марте 1944 года. Захоронения обнаружили на территории православного кладбища в селе Ласков Люблинского воеводства.

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Об этом в Facebook сообщил Украинский институт национальной памяти. Исследователи обнаружили как единичные, так и групповые захоронения, а предварительные результаты поисков подтверждают свидетельства бывших жителей села, которым удалось спастись во время трагических событий.

Что известно о поисковых работах

Исследования проводятся по заказу Украинского института национальной памяти. За их организацию отвечает коммунальное предприятие "Доля", которое 31 августа 2026 года получило официальное разрешение польской стороны на проведение работ.

Председатель УИНП Александр Алфёров подчеркнул важность должного почтения памяти всех погибших, независимо от их национальности и происхождения. Он также поблагодарил Польшу за возможность проведения исследований.

"Наша общая задача — обеспечить достойное почтение памяти всех погибших, независимо от их происхождения и национальности. Ведь настоящее примирение начинается с уважения к памяти каждого, признания боли другой стороны и общего стремления к взаимопониманию", — отметил Алфёров.

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Руководитель КП "Доля" Святослав Шеремета сообщил, что результаты экспедиции совпадают с воспоминаниями людей, переживших нападение на Ласков. По его словам, поиски мест захоронений будут продолжены, после чего планируется провести эксгумацию и перезахоронение погибших.

"Мы планируем продолжить поиск мест захоронений, а на следующем этапе провести эксгумационные исследования, перезахоронить погибших и достойно почтить их память", — подчеркнул он.

Главные истории дня

Нынешние исследования проводятся в рамках договоренностей Украинско-польской рабочей группы по вопросам достойного захоронения. Это уже вторая украинская поисковая экспедиция в Польше после длительного перерыва. Первая состоялась осенью 2025 года в селе Юречкова на основании официального разрешения польских властей. До этого последние подобные поиски, в ходе которых были обнаружены человеческие останки, проводились в 2016 году.

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Сколько украинцев погибло в Ласкове в 1944 году

Массовое убийство украинского населения села Ласков произошло 10 марта 1944 года. По разным историческим данным, тогда погибло более 300 человек.

В ходе совместных исследований украинским и польским историкам и экспертам удалось установить данные о 327 жителях села, погибших в 1944 году. В то же время некоторые исследователи оценивают число жертв примерно в 350 человек.

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Окончательное число погибших пока не установлено. Уточнить его могут дальнейшие исторические исследования и поисковые работы.

Напомним, что на Волыни в ходе эксгумационных работ в местах захоронения жертв событий 1943 года были обнаружены останки не менее 38 человек. Польские и украинские специалисты также нашли личные вещи погибших, в частности обручальные кольца, пуговицы, нательные крестики и небольшие иконы.

Как писал OBOZ.UA, в августе 2026 года Украина и Польша согласовали дальнейшие шаги по поисково-эксгумационным работам, связанным с Волынской трагедией. Польская сторона передала перечень мест в Украине, где планируется провести дальнейшие исследования.