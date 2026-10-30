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В Польше заявили о передаче Украине самолетов, которые "исчерпали ресурс"

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read1 мин
2,6 т.
В Польше заявили о передаче Украине самолетов, которые "исчерпали ресурс"
Срок эксплуатации польских МиГ-29 подходит к концу. Источник: PAP | Artur Reszko

Те истребители МиГ-29, которые Польша сейчас передает Украине, уже выработали свой ресурс и поэтому не могут использоваться в польской армии. Вместо этого польские военно-воздушные силы получат беспилотные системы MQ-9B SkyGuardian.

Об этом 30 октября рассказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он говорил о старых истребителях и новых дронах на 12-й базе БПЛА в Мирославце, куда в январе следующего года и доставят первые SkyGuardian.

Два старых истребителя

По словам польского министра, эти два МиГ-29 выводятся из эксплуатации, их ресурс закончился, и поэтому они уже были непригодны для польской армии.

"Я вижу это стенание и разную российскую пропаганду, которую тиражируют отдельные политические круги. Не оплакивайте технику, которая либо попадет в армию, защищающуюся от захватчика, либо могла бы пойти на металлолом. Если есть такой выбор, то, пожалуй, выбор очевиден", – отметил Косиняк-Камыш.

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Он добавил, что Украина обладает самым большим "среди государств, стоящих на стороне добра" опытом использования беспилотников, и Польша должна воспользоваться этим опытом.

О чем речь

Ресурс одного из самолетов, который Польша передаст Украине, подошел к концу, и срок его эксплуатационной готовности истек, тогда как второй до сих пор находится в летном состоянии. Так ранее утверждали в польском оборонном ведомстве.

Обсуждение передачи этих истребителей длилось долгое время – с весны текущего года. Речь шла о десятках самолетов, за которые Варшава рассчитывала получить от Киева технологии беспилотных летательных аппаратов в качестве ответного шага.

Так или иначе, однако польские истребители МиГ-29 так и не были переданы Украине, хотя ранее Варшава заявляла о готовности сделать это.

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