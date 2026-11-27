В Польше задержали шестерых человек в рамках расследования провокаций с надписями "Slava UPA" на памятниках в Варшаве. Следствие также проверяет их возможную причастность к деятельности в интересах российской разведки. Среди задержанных – граждане Украины, в частности несовершеннолетний.

Видео дня

Об этом сообщила полиция Варшавы. Правоохранители установили не только вероятных исполнителей, но и тех, кто, по данным следствия, стоял за организацией и финансированием акций.

В ночь на 14 ноября надписи "Slava UPA", нанесенные красной краской, появились на трех варшавских памятниках – Войску Польскому, жертвам Волынской трагедии и героям Варшавского гетто. Кроме того, на монументах разместили наклейки с QR-кодами, ведущими на материалы об Украинской повстанческой армии.

Следствие установило, что надписи на памятниках оставили 32-летний гражданин Польши и 16-летний украинец. За выполнение этого задания им пообещали 1000 злотых. Все инструкции они получали через мессенджер.

В то же время правоохранители выяснили, что организаторы готовили подобные провокации и в других городах страны. В частности, искали людей, готовых разрисовать памятники, посвященные Волынской трагедии, во Вроцлаве. За это исполнителям предлагали 1000 долларов.

32-летнему поляку предъявили обвинение в сотрудничестве с иностранной разведкой против Польши, надругательстве над памятником и мошенничестве. Суд постановил взять его под стражу на три месяца.

РЕКЛАМА

16-летнего украинца, которого подозревают в повреждении памятников и мошенничестве, по решению семейного суда на три месяца поместили в окружной воспитательный центр.

Еще одного гражданина Украины в возрасте 30 лет задержали недалеко от границы с Германией. Его подозревают в отдельных эпизодах мошенничества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца.

В то же время следователи установили вероятных организаторов акций. Выяснилось, что деньги исполнителям передавали через посредников, а один из номеров телефона, которыми пользовались заказчики, принадлежал 24-летнему гражданину Украины.

Главные истории дня

Правоохранители установили, где проживает 24-летний украинец, и отправились к нему в город Новый Сонч. Там задержали мужчину и его 19-летнего брата. Во время обыска в жилище изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, банковские карты и наличные в разных валютах. После этого обоих доставили в Варшаву.

В тот же вечер во Вроцлаве задержали еще одного вероятного фигуранта дела – 31-летнего гражданина Украины. Во время обыска его квартиры полицейские обнаружили электронное оборудование, банковские карты и наркотики.

РЕКЛАМА

По данным следствия, задержанные могли входить в организованную преступную группировку, действовавшую по заданиям российских спецслужб.

24-летнему и 31-летнему украинцам предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе, сотрудничестве с иностранной разведкой и надругательстве над памятником. Суд отказал в удовлетворении ходатайства об их аресте на 3 месяца. Однако польские власти решили депортировать обоих мужчин, поскольку признали их пребывание в стране угрозой государственной безопасности. В настоящее время они уже покинули Польшу.

РЕКЛАМА

Их 19-летнему брату предъявили обвинение в участии в организованной преступной группе. Он остается под надзором полиции: ему запретили выезжать из Польши и контактировать с другими фигурантами дела.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Польше задержали двух граждан Украины, которых подозревают в нанесении надписей "Slava UPA" на трех памятниках в Познани. По данным прокуратуры, они действовали по заданию российских спецслужб, а целью провокации было разжигание вражды между поляками и украинцами. Суд отказался взять их под стражу, поэтому оба мужчины находятся под надзором полиции.