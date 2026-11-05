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В Польше задержали группу лиц, подозреваемых в работе на российские спецслужбы

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
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В Польше задержали группу лиц, подозреваемых в работе на российские спецслужбы
Иллюстративное фото. Полиция Польши. Источник: Andrzej Rembowski / Pixabay

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) задержали шесть человек, которых подозревают в деятельности организованной преступной группы против государства. Следствие рассматривает дело как шпионаж, а задержанным могут предъявить обвинение в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

О задержании сообщил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк в социальной сети X. Подробности операции также обнародовало Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

Задержанные действовали в интересах российских спецслужб и участвовали в схеме, способствовавшей усилению военного потенциала РФ.

"Собранные доказательства указывают на то, что задержанные осуществляли деятельность в интересах российских спецслужб, а также участвовали в процедуре поддержки военного потенциала Российской Федерации", – написал Семоняк.

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В Польше задержали группу лиц, подозреваемых в работе на российские спецслужбы

Публикация должностного лица. Источник: Х.

Участники группы незаконно поставляли в Россию значительные объемы компонентов военного назначения. Их могли использовать для производства боеприпасов и систем вооружения.

Операция польских спецслужб продолжалась с 21 октября по 2 ноября 2026 года. За это время сотрудники ABW провели обыски по 21 адресу в Варминьско-Мазурском, Поморском и Великопольском воеводствах.

Четверым задержанным, в том числе гражданке России, предъявили обвинения в шпионаже. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об их временном аресте на три месяца. В отношении двух других подозреваемых применили меры пресечения, не предусматривающие содержания под стражей.

Кроме того, фигурантам вменяют участие в организованной преступной группе и нарушение правил международной торговли товарами и технологиями, имеющими стратегическое значение для обороны Польши и международной безопасности.

Расследование продолжается. Его контролирует подразделение Национальной прокуратуры Польши в Белостоке, а оперативные мероприятия проводят сотрудники регионального управления ABW в Ольштыне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Германии взяли под стражу двух граждан Беларуси, которых подозревают в подготовке диверсий в интересах России. Следствие также проверяет их возможную причастность к поджогу промышленного объекта в Румынии, на территории которого расположено предприятие оборонной промышленности.

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Война в УкраинеПольшадиверсияФСБ
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