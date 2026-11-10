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В Польше задержали двух украинцев: их подозревают в шпионаже и подготовке диверсий по заказу РФ

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
396
В Польше задержали двух украинцев: их подозревают в шпионаже и подготовке диверсий по заказу РФ
Обоих задержанных арестовали на три месяца. Источник: x.com/TomaszSiemoniak

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали двух граждан Украины в возрасте 24 и 25 лет. Мужчин подозревают в шпионаже и диверсионной деятельности по заказу российских спецслужб.

По данным польских властей, они фотографировали объекты критической и военной инфраструктуры, а также фигурируют в деле о поджогах автомобилей. О задержании сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в соцсети X.

Где задержали украинцев и в чем их подозревают

По словам Семоняка, задержание провели сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) в городе Миньск-Мазовецкий неподалеку от Варшавы.

"Они вели разведку и фотографировали объекты критической и военной инфраструктуры на территории Польши. Кроме того, им предъявили обвинения в поджогах автомобилей", – сообщил польский чиновник.

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Как установили сотрудники ABW, перед поджогами подозреваемые меняли регистрационные номера автомобилей на такие, которые были похожи на номера транспортных средств украинской армии.

По словам Семоняка, это могло быть сделано для сокрытия истинных обстоятельств преступлений и перенаправления подозрений на украинскую сторону. Такой сценарий, подчеркнул он, мог использоваться для распространения дезинформации.

Как подозреваемым платили за выполнение заданий

Министр-координатор польских спецслужб также сообщил, что за выполнение поручений мужчины получали вознаграждение. В частности, расчет производился в криптовалюте.

Обоих задержанных арестовали на три месяца.

Какое наказание грозит украинцам

Расследование по этому делу проводится под надзором Лодзинского регионального подразделения Национальной прокуратуры Польши.

В случае доказательства вины задержанным грозит наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

В Польше задержали двух украинцев: их подозревают в шпионаже и подготовке диверсий по заказу РФ

В Польше задержали двух украинцев. Источник: x.com/TomaszSiemoniak

Как сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы пытаются привлекать украинских беженцев к диверсиям на территории европейских стран, используя их уязвимое социальное и финансовое положение. По данным украинской разведки, с начала полномасштабного вторжения в Европе зафиксировали около 200 диверсий, связанных с Россией, а среди уже установленных исполнителей есть граждане Украины. Москва использует таких людей как расходный ресурс, не гарантируя им ни прикрытия, ни помощи после выполнения заданий.

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