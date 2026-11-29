В Польше выступили за отмену юридических и процедурных ограничений, которые мешают польским военным и силам НАТО оперативно реагировать на вторжение российских ракет и беспилотников в воздушное пространство страны. В частности, предлагается разрешить пилотам сбивать опасные объекты даже без их визуальной идентификации.

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Об этом заявил руководитель Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Бартош Гродецький в интервью изданию Wirtualna Polska. Он считает, что стране необходим комплексный пересмотр законодательства, который расширит оперативные возможности армии.

"Если есть юридические блокировки, пришло время их устранить", – подчеркнул чиновник.

Правила реагирования

Гродецький убежден, что ограничения, действующие как на национальном, так и на союзническом уровнях, необходимо пересмотреть. По его словам, если пилот сомневается в объекте, нарушившем воздушное пространство, он должен иметь возможность уничтожить его без визуального подтверждения, а не быть ограниченным юридическими нормами.

"Лучше, чтобы он мог уничтожить объект без визуализации, чем был ограничен законом", – пояснил руководитель BBN.

Он также подчеркнул, что Польша является частью НАТО, поэтому полностью отделить национальную реакцию от действий всего Альянса невозможно. В то же время решения о применении силы должны соответствовать характеру угрозы и не создавать дополнительных возможностей для российской пропаганды.

Защита воздушного пространства

Отдельно Гродецький обратил внимание на необходимость усиления противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Он считает, что план Standing Defense Plan 12000, призванный усилить защиту воздушного пространства Альянса, необходимо наполнить конкретными мерами.

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По его словам, Польше также нужна дополнительная поддержка союзников, в частности самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и усиление военного присутствия на восточном фланге НАТО.

Ранее Гродецкий заявлял, что российские ракеты представляют серьезную угрозу безопасности Польши, а вопрос адекватного ответа Альянса на такие нарушения вполне обоснован.

Сбивание ракет над Украиной

Глава BBN также прокомментировал предложение сбивать российские ракеты еще над территорией Украины, до того, как они пересекут польскую границу. Он признал, что такой вариант мог бы повысить шансы на уничтожение опасных объектов.

Главные истории дня

"С нашей точки зрения, это хорошее решение – выше вероятность нейтрализации ракет", – сказал Гродецкий.

В то же время он подчеркнул, что такое решение должно принимать НАТО, поскольку речь идет о военных действиях над территорией другого государства.

Напомним, что российский дрон залетел в Польшу во время атаки на Украину. Тогда польские военные объяснили, почему его не сбили.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Сикорский ответил на угрозы России уничтожить Польшу за 2-3 дня и упомянул Украину.