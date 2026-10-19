В Польше по подозрению в шпионаже задержали курсанта военно-медицинской академии с украинским гражданством: что известно

В Польше задержали 31-летнего мужчину, имеющего польское и украинское гражданство и проходившего обучение в Военно-медицинской академии в Лодзи. Его подозревают в шпионаже в форме подготовительных или вспомогательных действий.

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По версии польских властей, он собирал информацию о военных объектах страны. Об этом сообщает польское издание RMF24.

По информации пресс-секретаря Военной жандармерии Польши подполковника Дариуша Розкоша, мужчину задержали 16 октября военнослужащие подразделения жандармерии в Лодзи. Операция была проведена на основании постановления прокурора военного отдела районной прокуратуры Лодзь-Полесье.

Задержанный имеет звание старшего рядового резерва и был участником одного из курсов в Военно-медицинской академии в Лодзи. Военный гарнизонный суд в Варшаве избрал ему меру пресечения в виде трехмесячного предварительного заключения.

Мужчине инкриминируют деяние, предусмотренное частью 3 статьи 130 Уголовного кодекса Польши, касающейся шпионажа на этапе подготовки или содействия такой деятельности.

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик подтвердил информацию, ранее опубликованную газетой Rzeczpospolita. Мужчина проявлял интерес к определенным военным объектам и собирал о них информацию.

"Могу подтвердить, что произошло задержание слушателя Военно-медицинской академии. Он однозначно проявил себя как человек, разведывающий определенные объекты Вооруженных сил Польши", — заявил Томчик.

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Во время задержания у мужчины обнаружили несколько телефонов, комплекты документов, печати, а также значительное количество наличных денег и золота.

В то же время заместитель министра подчеркнул, что окончательных выводов по делу пока нет, а обстоятельства возможного шпионажа должны установить соответствующие службы.

"Все службы сработали так, как положено. Все дела, касающиеся потенциального шпионажа — ведь здесь еще ничего окончательно не решено, — в первую очередь рассматривают контрразведывательные службы", — сказал он.

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Томчик также отметил оперативную реакцию Военной жандармерии и призвал граждан внимательно относиться к подозрительным ситуациям.

"Мы живем в сложное время, поэтому этот вопрос так важен", — подчеркнул заместитель министра обороны Польши.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Германии задержали двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге наземной станции спутниковой связи Starlink в польской Воля-Кробовской. Польские власти считают инцидент актом диверсии и заявляют, что за ним стоят российские спецслужбы.