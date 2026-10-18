В Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группу

В Польше военные проверяют информацию о возможном вторжении в воздушное пространство неизвестного объекта, которое могло произойти в ночь на 18 октября. К югу от Люблина направили поисково-спасательную группу для установления возможного места падения объекта.

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Об этом сообщает RFM24 со ссылкой на Оперативное командование Вооружённых сил Польши. Военные подчеркнули, что на данный момент факт нарушения воздушного пространства страны официально не подтверждён.

Что известно о поисках неизвестного объекта

По информации польского командования, после получения сигнала о возможном инциденте была начата проверка. В район к югу от Люблина направили наземную поисково-спасательную группу из состава Вооруженных сил территориальной обороны. К операции также присоединились полиция и Военная жандармерия.

Основная задача поисковиков — проверить зафиксированный радиолокационный сигнал, а также сообщения местных жителей об объекте, который мог находиться в воздухе.

"Меры направлены на проверку зарегистрированного радиолокационного сигнала и сообщений местного населения, установление характера потенциального объекта или подтверждение того, что зафиксированный сигнал мог быть следствием метеорологических явлений или аномалий", — пояснили военные.

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По данным журналиста RMF FM Доминика Смаги, поиски сосредоточены в южной части Люблина, недалеко от Зембожицкого водохранилища, в районе улицы Тенчовой.

Около двух часов ночи в полицию поступили два сообщения от местных жителей об объекте, летевшем в небе. Информация поступила из района Зембожицкого водохранилища и Ленчинского повета.

В то же время на момент поступления сообщений никаких обломков или самого объекта поисковики не обнаружили.

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В Польше объявили воздушную тревогу

На фоне российского воздушного удара по Украине около 06:30 Правительственный центр безопасности Польши (RCB) разослал жителям Люблинского воеводства предупреждение о возможной угрозе.

Однако уже примерно через 20 минут оповещение было отменено. В центре пояснили, что угрозы на территории Польши нет.

Оперативное командование Вооружённых сил Польши продолжает следить за ситуацией. Дополнительную информацию военные обещают обнародовать после завершения проверки и установления всех обстоятельств инцидента.

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Напомним, Польша подняла в воздух истребители из-за российских ударов по западным областям Украины. Польские военные объявили режим высшей готовности на фоне воздушной угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября российский военный вертолёт Ми-8 нарушил воздушное пространство Польши. Он залетел со стороны Калининградской области и проник на территорию Польши примерно на 300 метров.