В Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группу

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Под ударом – нефтеналивной терминал, дата-центр VK и склад Ozon: Санкт-Петербург атаковали дроны, вспыхнули пожары. Фото и видеоПод ударом – нефтеналивной терминал, дата-центр VK и склад Ozon: Санкт-Петербург атаковали дроны, вспыхнули пожары. Фото и видеоУкраина способна сорвать мобилизацию в РФ: Ступак назвал цель, не менее приоритетную, чем НПЗУкраина способна сорвать мобилизацию в РФ: Ступак назвал цель, не менее приоритетную, чем НПЗУкраинцам отключают мобильные номераУкраинцам отключают мобильные номера: в операторе рассказали, кто останется без связиЧто НБУ сделает с монетами 1 и 2 грнЧто будет с монетами 1 и 2 грн: украинцам рассказали, к чему готовится НБУСилы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов за сутки: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали более 2 тыс. оккупантов за сутки: данные ГенштабаЧетыре знака зодиака обретут долгосрочное изобилие и удачу уже на этой недели: будет вести особенно в финанскахЧетыре знака зодиака обретут долгосрочное изобилие и удачу уже на этой недели: будет вести особенно в финанскахВ Петербурге сняли строительные леса с храма Спас на Крови: почему это плохой знак для России и как это работало в прошлом. ФотоВ Петербурге сняли строительные леса с храма Спас на Крови: почему это плохой знак для России и как это работало в прошлом. ФотоРубио подтвердил, что Украина сейчас не имеет доступа к StarshieldРубио подтвердил, что Украина сейчас не имеет доступа к StarshieldТрамп разозлил Конгресс США отменой санкций против России: поддержат ли это решениеТрамп разозлил Конгресс США отменой санкций против России: поддержат ли это решениеЗенитчик ВСУРоссия нанесла удар по Украине с помощью баллистической ракеты и 180 БПЛА, силы ПВО сбили более 150 целей: в областях наблюдаются последствия

В Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группу

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
В Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группу
К югу от Люблина направили поисковую группу для обнаружения возможных обломков. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Pexels/Скриншот

В Польше военные проверяют информацию о возможном вторжении в воздушное пространство неизвестного объекта, которое могло произойти в ночь на 18 октября. К югу от Люблина направили поисково-спасательную группу для установления возможного места падения объекта.

Об этом сообщает RFM24 со ссылкой на Оперативное командование Вооружённых сил Польши. Военные подчеркнули, что на данный момент факт нарушения воздушного пространства страны официально не подтверждён.

Что известно о поисках неизвестного объекта

По информации польского командования, после получения сигнала о возможном инциденте была начата проверка. В район к югу от Люблина направили наземную поисково-спасательную группу из состава Вооруженных сил территориальной обороны. К операции также присоединились полиция и Военная жандармерия.

Читайте также
Дарья ДуроваДарья Дурова
icon 21,3 т.
В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые преследовали мужчину через Днестр. Видео
icon 21,3 т.
В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые преследовали мужчину через Днестр. Видео
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 8,3 т.
В Италии протестующие бросились жечь города, следуя примеру Франции: полиция их жестко разогнала. Фото и видео
icon 8,3 т.
В Италии протестующие бросились жечь города, следуя примеру Франции: полиция их жестко разогнала. Фото и видео
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 2,4 т.
Во Франции на улицы вышло до полумиллиона человек: штурмовали мэрию, жгли автомобили и громили витрины. Видео
icon 2,4 т.
Во Франции на улицы вышло до полумиллиона человек: штурмовали мэрию, жгли автомобили и громили витрины. Видео

Основная задача поисковиков — проверить зафиксированный радиолокационный сигнал, а также сообщения местных жителей об объекте, который мог находиться в воздухе.

"Меры направлены на проверку зарегистрированного радиолокационного сигнала и сообщений местного населения, установление характера потенциального объекта или подтверждение того, что зафиксированный сигнал мог быть следствием метеорологических явлений или аномалий", — пояснили военные.

В Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группу

Сообщение о проведении наземной поисковой операции. Источник: X/Оперативное командование RSZ

По данным журналиста RMF FM Доминика Смаги, поиски сосредоточены в южной части Люблина, недалеко от Зембожицкого водохранилища, в районе улицы Тенчовой.

Около двух часов ночи в полицию поступили два сообщения от местных жителей об объекте, летевшем в небе. Информация поступила из района Зембожицкого водохранилища и Ленчинского повета.

В то же время на момент поступления сообщений никаких обломков или самого объекта поисковики не обнаружили.

В Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группу

Место проведения поисковых работ. Источник: Скриншот

В Польше объявили воздушную тревогу

На фоне российского воздушного удара по Украине около 06:30 Правительственный центр безопасности Польши (RCB) разослал жителям Люблинского воеводства предупреждение о возможной угрозе.

Однако уже примерно через 20 минут оповещение было отменено. В центре пояснили, что угрозы на территории Польши нет.

Оперативное командование Вооружённых сил Польши продолжает следить за ситуацией. Дополнительную информацию военные обещают обнародовать после завершения проверки и установления всех обстоятельств инцидента.

В Польше упал неизвестный объект: туда направили поисковую группу

Сообщение об отмене воздушной тревоги. Источник: X/Правительственный центр безопасности

Напомним, Польша подняла в воздух истребители из-за российских ударов по западным областям Украины. Польские военные объявили режим высшей готовности на фоне воздушной угрозы.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября российский военный вертолёт Ми-8 нарушил воздушное пространство Польши. Он залетел со стороны Калининградской области и проник на территорию Польши примерно на 300 метров.

Похожие темы
Война в УкраинеПольшаЛюблинполиция
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться