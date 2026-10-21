В Польше упал учебный летательный аппарат военных НАТО: подробности

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
После переговоров Россия атаковала Киев баллистикой: есть пострадавшие, повреждены дома, СТО и АЗСПосле переговоров Россия атаковала Киев баллистикой: есть пострадавшие, повреждены дома, СТО и АЗСРуслан КравченкоКвартира, оформленная за день до "Карфагена", и 1 млн грн зарплаті: Кравченко подал новую декларацию из Вены"Мне надоело": Клинтон раскритиковал Трампа за "заигрывания" с Путиным. Видео"Мне надоело": Клинтон раскритиковал Трампа за "заигрывания" с Путиным. ВидеоОперационная, которая определяет будущее: как в Николаеве создают возможность спасать пациентов со сложными травмамиОперационная, которая определяет будущее: как в Николаеве создают возможность спасать пациентов со сложными травмамиОтключение света в Украине. ИллюстрацияОтключение света 22 октября: украинцам предоставили графики на завтраВ Украине выставили на продажу активы сразу 6 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 6 банков: список названий"Мирные обсуждения прошли конструктивно": Виткофф анонсировал трехсторонние встречи на техническом уровне"Мирные обсуждения прошли конструктивно": Виткофф анонсировал трехсторонние встречи на техническом уровнеКакая рыба самая полезная для сердца: кардиологи назвали лучшие вариантыКакая рыба самая полезная для сердца: кардиологи назвали лучшие варианты"Война в кредит": в ВСУ рассказали, сколько генералов Россия сняла за ложь об "успехах" возле Доброполья"Война в кредит": в ВСУ рассказали, сколько генералов Россия сняла за ложь об "успехах" возле Доброполья"Калашиков" поставил оккупантам крупную партию новых автоматов: характеристики и фото"Калашиков" поставил оккупантам крупную партию новых автоматов: характеристики и фото

В Польше упал учебный летательный аппарат военных НАТО: подробности

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
339
В Польше упал учебный летательный аппарат военных НАТО: подробности
Военная жандармерия Польши охраняет место падения аппарата. Источник: wiadomosci.onet.pl

В Польше упал учебный летательный аппарат, принадлежащий военнослужащим одной из стран НАТО, которые проводят учения на территории страны. Аппарат упал в населенном пункте Выджа Подкарпатского воеводства, при этом никто не пострадал и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Об этом сообщила Военная жандармерия Польши. Она вместе с другими службами охраняет место падения аппарата, а после осмотра его планируют вернуть военнослужащим страны НАТО, которые проводят учения в Польше.

Аппарат исчез с радаров около 16:45

Военная жандармерия сообщила, что военнослужащие союзных войск одной из стран НАТО, участвующие в учениях в Польше, потеряли связь с летательным аппаратом 21 октября примерно в 16:45.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
3,3 т.
Словакия идет против ЕС: Фицо похвастался возобновлением энергетического сотрудничества с Россией
3,3 т.
Словакия идет против ЕС: Фицо похвастался возобновлением энергетического сотрудничества с Россией
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
3,0 т.
Россия освободила американца, похищенного из Изюма и осужденного: что известно о Стивене Габбарде
3,0 т.
Россия освободила американца, похищенного из Изюма и осужденного: что известно о Стивене Габбарде
Анна ЯкубецАнна Якубец
1,5 т.
Дружба Трампа и Виткоффа началась с сэндвича: интересные факты о переговорщике США, прибывшем к Путину
1,5 т.
Дружба Трампа и Виткоффа началась с сэндвича: интересные факты о переговорщике США, прибывшем к Путину

После этого его нашли в населенном пункте Виджа в Подкарпатском воеводстве.

По предварительной информации, падение не создало угрозы жизни и здоровью людей. Также в результате инцидента инфраструктура не была повреждена.

В Польше упал учебный летательный аппарат военных НАТО: подробности

Скриншот. Источник: Żandarmeria Wojskowa

Место падения охраняют службы

В настоящее время охрану места падения обеспечивают Военная жандармерия и другие польские службы.

В соответствии с договоренностями с Районной прокуратурой города Жешув, после осмотра места происшествия летательный аппарат вернут военнослужащим союзной армии.

В сообщении польской Военной жандармерии не уточняется, какой именно стране НАТО принадлежит летательный аппарат, а также его тип и причина падения.

Кроме того, ранее в тот же день Военная жандармерия сообщила об обнаружении в 13 часов небольшого неизвестного летательного объекта на частной территории в городе Любачув Подкарпатского воеводства.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 октября в Польше упал неизвестный объект. К югу от Люблина направили поисково-спасательную группу для установления возможного места падения объекта.

Похожие темы
ПольшаБПЛАНАТОвоенные учения
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники