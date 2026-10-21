В Польше упал учебный летательный аппарат военных НАТО: подробности

В Польше упал учебный летательный аппарат, принадлежащий военнослужащим одной из стран НАТО, которые проводят учения на территории страны. Аппарат упал в населенном пункте Выджа Подкарпатского воеводства, при этом никто не пострадал и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

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Об этом сообщила Военная жандармерия Польши. Она вместе с другими службами охраняет место падения аппарата, а после осмотра его планируют вернуть военнослужащим страны НАТО, которые проводят учения в Польше.

Аппарат исчез с радаров около 16:45

Военная жандармерия сообщила, что военнослужащие союзных войск одной из стран НАТО, участвующие в учениях в Польше, потеряли связь с летательным аппаратом 21 октября примерно в 16:45.

После этого его нашли в населенном пункте Виджа в Подкарпатском воеводстве.

По предварительной информации, падение не создало угрозы жизни и здоровью людей. Также в результате инцидента инфраструктура не была повреждена.

Место падения охраняют службы

В настоящее время охрану места падения обеспечивают Военная жандармерия и другие польские службы.

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В соответствии с договоренностями с Районной прокуратурой города Жешув, после осмотра места происшествия летательный аппарат вернут военнослужащим союзной армии.

В сообщении польской Военной жандармерии не уточняется, какой именно стране НАТО принадлежит летательный аппарат, а также его тип и причина падения.

Кроме того, ранее в тот же день Военная жандармерия сообщила об обнаружении в 13 часов небольшого неизвестного летательного объекта на частной территории в городе Любачув Подкарпатского воеводства.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 октября в Польше упал неизвестный объект. К югу от Люблина направили поисково-спасательную группу для установления возможного места падения объекта.