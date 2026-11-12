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В Польше будут судить украинца за помощь российским диверсантам в подрыве железной дороги: что ему грозит

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
45
В Польше будут судить украинца за помощь российским диверсантам в подрыве железной дороги: что ему грозит
Государственный флаг Польши развевается на фоне хмурого неба. Иллюстративное фото. Источник: SHOX ART/Pexels

В Польше передали в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой и помощи в организации диверсий на железнодорожной инфраструктуре. Речь идет об инцидентах, произошедших осенью 2025 года на железнодорожной линии №7 в населенных пунктах Мика и Голомб.

Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши. Обвинительный акт в отношении украинца, которого называют Владимиром Б., прокурор Мазовецкого подразделения Национальной прокуратуры направил в Окружной суд Варшавы 28 октября 2026 года.

В чем обвиняют украинца

По версии следствия, Владимир Б. участвовал в деятельности российской разведки против Польши и помогал двум другим гражданам Украины – Александру К. и Евгению И. – готовить и осуществлять диверсии на железной дороге.

Как утверждают прокуроры, в сентябре 2025 года мужчина отвез Евгения И. в район населенных пунктов Мика и Голомб. Это, по данным следствия, позволило осмотреть местность, выбрать место для закладки взрывчатки, установки устройства видеозаписи и специального металлического элемента на рельсах.

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Таким образом, роль обвиняемого, по версии прокуратуры, заключалась в логистическом обеспечении подготовки диверсий на железнодорожной линии №7.

За вменяемые преступления Владимиру Б. грозит пожизненное лишение свободы.

Как готовили диверсии на железной дороге

По материалам следствия, 15 ноября 2025 года Александр К. и Евгений И. заложили взрывное устройство на путях в населенном пункте Мика. Позже они взорвали его под грузовым поездом, который двигался по железной дороге.

Кроме того, в период с 1 октября по 16 ноября 2025 года в населенном пункте Голомб фигуранты установили на рельсах два специально изготовленных металлических элемента. По оценке следствия, они могли привести к сходу поездов с рельсов.

В прокуратуре отметили, что эти действия создали непосредственную угрозу железнодорожной катастрофы, которая могла поставить под угрозу жизнь и здоровье многих людей и нанести значительный материальный ущерб. Целью диверсий, по версии следствия, было запугивание населения и влияние на общественное мнение.

Непосредственных исполнителей разыскивают

Александр К. и Евгений И., которых подозревают в непосредственном осуществлении диверсий, покинули Польшу 16 ноября 2025 года и скрываются от правоохранителей.

Их объявили в розыск по национальным ордерам и европейским ордерам на арест. Также в отношении обоих фигурантов Интерпол выпустил красные уведомления.

Расследование продолжается. Его ведет специальная группа с участием прокуроров Национальной прокуратуры Польши, сотрудников Агентства внутренней безопасности и Центрального следственного бюро полиции.

Напомним, в Литве выслали трех граждан Украины, которых подозревали в выполнении заданий иностранных разведывательных служб за денежное вознаграждение. По данным литовского Департамента государственной безопасности, они получали инструкции через Telegram и другие мессенджеры.

Как писал OBOZ.UA, в конце августа в Германии задержали 24-летнего украинца, который, по данным следствия, оборудовал тайник с оружием неподалеку от Берлина по указаниям российских спецслужб. Также его могли привлечь к подготовке диверсий в Европе.

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