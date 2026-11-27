В Польше объяснили, почему военные не перехватывают российские ракеты, нарушающие воздушное пространство страны. По словам генерального прокурора Вальдемара Журека, в отдельных случаях попытка сбить ракету может представлять большую опасность для людей, чем ее падение в безлюдной местности, поскольку обломки после перехвата разлетаются непредсказуемо.

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Об этом Журек заявил во время общения с журналистами в Варшаве. Он объяснил, что польские военные отслеживают воздушные цели с помощью радаров и оценивают, насколько опасным может быть их падение, прежде чем принимать решение о перехвате.

Почему польские военные не сбивают ракеты РФ

По словам Журека, если ракета направляется к лесу или полю, где нет угрозы для жизни людей, ее сбитие может создать дополнительную опасность из-за неконтролируемого разлета обломков.

"Наши военные следят за ситуацией в воздушном пространстве. Если ракета летит в направлении леса или поля – где она не представляет угрозы для жизни людей, – попытка ее перехватить приведет лишь к неконтролируемому разлету обломков. Именно такой сценарий создает дилемму для военных. Сбивать такие ракеты – неоправданный риск", – сказал польский генпрокурор.

Он подчеркнул, что решение зависит от конкретной ситуации и возможных последствий для гражданского населения. То есть речь идет не об отказе от защиты воздушного пространства, а об оценке рисков при каждом таком инциденте, отметил польский генпрокурор.

Что делают с российскими беспилотниками

Отдельно Журек пояснил, что российские беспилотники, которые попадают в воздушное пространство Польши, сбивают, когда есть такая возможность.

По его словам, усиленную защиту имеют и стратегические объекты. В частности, речь идет об аэропорте в Жешуве – важном логистическом узле для поставок помощи Украине. Там развернуты американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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Польша обсуждает новую тактику перехвата российских ракет

Журек также подтвердил, что Варшава рассматривает возможность изменения подхода к противодействию российским ракетам и беспилотникам. В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский недавно поднимал вопрос о перехвате российских ракет еще во время их пребывания в воздушном пространстве Украины.

Однако для реализации такого сценария необходимо согласие всех членов НАТО. В настоящее время консенсуса в Альянсе нет.

23 ноября Польша предложила союзникам рассмотреть возможность сбивать российские ракеты над Украиной, если они направляются в сторону территории НАТО. Некоторые страны поддержали обсуждение, однако пока оно носит предварительный характер и никаких решений не принято.

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Сикорский считает, что перехват ракеты над Украиной по ее просьбе может соответствовать принципу самообороны. В то же время реализация такого механизма потребовала бы доступа сил Альянса в воздушное пространство Украины и согласования действий на уровне НАТО.

В Польше говорят о разногласиях с союзниками

Журек также признал, что между Польшей и ее крупными союзниками возникают разногласия относительно принципов работы НАТО.

"Что касается структур НАТО… не буду вдаваться в подробности, но у нас действительно возникают определенные разногласия с нашими крупными союзниками относительно принципов работы Альянса. Здесь остается только развести руками. К тому же есть определенные вопросы к нашему крупнейшему партнеру по НАТО – вы знаете, как в последнее время ведет себя Пентагон", – сказал генеральный прокурор Польши.

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Вопрос усиления противовоздушной обороны Польши обострился после инцидента 20 ноября, когда три российские крылатые ракеты Х-101 нарушили воздушное пространство Польши и упали на территории страны. После этого Варшава инициировала внеочередное заседание Североатлантического совета, а НАТО объявило об отправке в Польшу самолета дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для усиления наблюдения за восточным флангом Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша призвала союзников по НАТО рассмотреть возможность сбивать российские ракеты еще над территорией Украины, если они направляются в сторону стран Альянса. Этот вопрос подняли во время встречи послов государств-членов НАТО в Брюсселе.