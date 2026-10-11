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В Польше, возможно, готовили покушения на Туска и Косиняка-Камиша: созваны экстренные совещания

Катя ПомазанКатя Помазан
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В Польше, возможно, готовили покушения на Туска и Косиняка-Камиша: созваны экстренные совещания
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и премьер-министр Польши Дональд Туск. Источник: PAP/Войтек Яргило

В Польше правоохранительные органы проверяют информацию о возможной подготовке покушения на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша. Поступивший сигнал вызвал большее беспокойство, чем предыдущие сообщения подобного характера.

Об этом сообщает польское СМИ ONET. Также ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая в соцсети Х.

После поступления информации в полицию министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский и координатор специальных служб Томаш Симоняк поручили принять необходимые меры для проверки возможной угрозы.

"В связи с информацией, поступившей в полицию и касающейся возможного покушения на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша, министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский и министр-координатор специальных служб Томаш Симоняк поручили принять меры по этому делу", – сообщила пресс-секретарь в социальной сети X.

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На воскресенье, 11 октября, на 11:00 по местному времени была запланирована встреча представителей соответствующих служб в Контртеррористическом центре Агентства внутренней безопасности Польши. К ней должны были присоединиться представители полиции, Службы охраны государства и Агентства внутренней безопасности.

Пресс-секретарь координатора специальных служб Яцек Добжинский также подтвердил информацию о запланированной встрече. В комментарии Польскому агентству прессы он отметил, что пока не может предоставить подробностей, и добавил, что журналистов проинформируют в случае проведения брифинга.

Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка сообщил телеканалу TVN24, что премьер-министр получил информацию от спецслужб примерно в 7:00 утра в воскресенье.

"Этот сигнал был более тревожным, чем предыдущие сигналы такого рода. Службы работают и проверяют", — заявил Шлапка.

В то же время пресс-секретарь правительства не сообщил, кто может стоять за возможной подготовкой покушения, и не располагал информацией о том, задержан ли предполагаемый подозреваемый.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в польском Перемышле правоохранители задержали 56-летнего мужчину, который опубликовал в соцсетях видео с угрозами в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска. Задержание произошло на следующий день после публикации ролика.

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