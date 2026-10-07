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В Польше 19-летний парень устроил резню в техникуме: есть пострадавшие

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
icon 2,5 т.
В Польше 19-летний парень устроил резню в техникуме: есть пострадавшие
Инцидент произошел 7 октября. Источник: polsatnews.pl

В городе Остроленка (Польша) 19-летний молодой человек устроил резню в техникуме. В результате инцидента ранения получили по меньшей мере восемь человек, в том числе дети.

Полиция задержала нападавшего, который, как выяснилось, учился в этом учебном заведении. Об этом сообщает polsat.news.

Нападение в одном из учебных заведений в Польше

Инцидент произошел 7 октября около 11:00 на территории профессионально-технического училища № 4 в Остроленке. Молодой человек напал на нескольких человек, а очевидцы видели в его руках нож.

На место оперативно прибыли все экстренные службы.

Сначала полиция сообщала о семи пострадавших, двое из которых получили более серьезные травмы. Впоследствии число раненых возросло как минимум до восьми, среди них – пятеро детей. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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Среди пострадавших есть учительница: у нее ранение руки. Состояние остальных пострадавших в настоящее время уточняется.

После нападения 19-летний ученик покинул территорию учебного заведения, однако полиция впоследствии задержала его на городском пляже. Мотивы юноши пока неизвестны, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

После инцидента мэр Остроленки Павел Невядомский распорядился закрыть учебное заведение.

"В целях безопасности учащихся и персонала ЗСЗ № 4 закрыто", – сказал он.

В Польше 19-летний парень устроил резню в техникуме: есть пострадавшие

polsatnews.pl. Источник: Инцидент произошел 7 октября

Новые подробности

Впоследствии стало известно, что на территории учебного заведения обнаружили рюкзак, который, по неофициальным данным, мог принадлежать задержанному 19-летнему ученику.

Спасатели дистанционно проверили рюкзак на наличие возможной радиационной опасности, однако признаков таковой не обнаружили.

Рюкзак вынесли за пределы здания и передали полиции для дальнейшей проверки. Правоохранители должны установить, что именно находилось внутри и представляло ли это какую-либо опасность.

В Польше 19-летний парень устроил резню в техникуме: есть пострадавшие

Карта. Источник: Google Maps

Напомним, 24 сентября в польском городе Ярослав в Подкарпатье 31-летний гражданин Украины напал с ножом на людей на территории монастыря. Один из раненых священников скончался в больнице, еще четверо пострадавших были госпитализированы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ковеле (Волынская область) 6 октября мужчина с топором напал на посетителей строительно-хозяйственного гипермаркета "Эпицентр". Трое человек получили ранения.

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