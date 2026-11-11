В Перу открыли самую высокую в мире статую Папы Римского: кто удостоился такой чести. Фото

В Кальяо, неподалеку от столицы Перу Лимы, власти города официально открыли 14-метровую статую Папы Римского Льва XIV. Монумент установили на побережье Тихого океана накануне прибытия главы Католической церкви в Перу.

Видео дня

Скульпторы создали памятник всего за 45 дней. Местный муниципалитет, как сообщает Reuters, назвал творение самой высокой в мире скульптурой нынешнего понтифика.

Создали даже родинку

Торжественное открытие памятника состоялось в приморском парке Кальяо. На церемонию собрались сотни местных жителей. Во время открытия скульптуры выступал молодежный хор.

Памятник изображает Льва XIV в белом папском облачении с распростертыми руками. Общая высота сооружения составляет 14 метров. То есть сама скульптура достигает 10 метров, но ее постамент имеет еще четыре.

Работа выполнена из стали, стекловолокна и смолы. Конструкцию доставили к месту установки несколькими частями на грузовиках, после чего собрали с помощью кранов. Весь процесс от создания скульптуры до установки занял всего 45 дней.

РЕКЛАМА

Это – работа перуанских художников Рафаэля Гутьерреса и Дейви Вонга (конечно, они работали не вдвоем, а "вместе с командой"). По словам авторов, они работали по "большим фотографиям" понтифика, поэтому воспроизвели даже небольшую родинку над верхней губой Папы Льва XIV.

Главные истории дня

При чем тут Перу

Как сказал Дейви Вонг, он надеется, что памятник станет символом мира в Кальяо. Дело в том, что в последнее время портовый город столкнулся с ростом насильственной преступности.

РЕКЛАМА

Скульптуру установили немного заранее, но в честь прибытия понтифика в Перу. Визит Папы Римского в страну начнется только сегодня, 11 ноября. Перу станет заключительным пунктом его 12-дневного турне по Южной Америке, во время которого он также посетил Уругвай и Аргентину.

РЕКЛАМА

Как рассказывал OBOZ.UA, понтифик родился и является гражданином США. Однако много лет он работал миссионером в Перу, даже был епископом города Чиклайо. Папа также имеет перуанское гражданство.

Напомним, что у Папы Льва XIV диагностировали аденокарциному правого легкого. Онкологическое заболевание обнаружили во время планового медицинского осмотра, после чего понтифику провели операцию по удалению нижней доли легкого.

А после этого Дебора Прево, жена старшего брата понтифика Луи Прево, рассказала, что ее муж, как и Папа, болен раком – но раком крови. Брат Папы лечится от "множественной миеломы", из-за чего вся семья "сильно переживает" за обоих мужчин, а близкие "как могут поддерживают хорошее настроение у обоих".