В Париже прошла акция протеста: лицеисты бросали в полицейских ограждения, есть задержанные. Фото

На площади Бастилии в Париже, Франция, где продолжаются беспорядки среди учащихся школ и вузов, во время очередной демонстрации 8 октября вспыхнули столкновения с правоохранителями, в ходе которых в полицию бросали камни, брусчатку и даже уличные ограждения. Полиция сначала применила слезоточивый газ, а затем ответила на столкновения водометами.

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По данным правоохранительных органов, в четверг в акциях протеста на улицах участвовали в общей сложности 71 500 человек, в том числе 24 500 только в Париже. Отдельно 55 тысяч юных протестующих "принимали участие в акциях перед школами, и лишь некоторые из них присоединились к уличным демонстрациям", цитирует Le Monde представителей МВД.

Статистика беспорядков

В целом, как утверждают правоохранители, по стране за прошедший день было задержано 504 протестующих. Также только 8 октября в столкновениях так или иначе были ранены 48 полицейских и жандармов.

С начала протестов, которые начались еще в конце сентября, в столкновениях пострадали 215 учащихся и 85 работников образования, а также почти 800 полицейских и жандармов.

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Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес заявил, что правоохранительные органы ведут 18 уголовных дел в отношении участников протестов.

Он также сообщил о приостановке использования правоохранительными органами светошумовых гранат после того, как у подростка оторвало руку.

Главные истории дня

Что случилось с ребенком

Это произошло в Ленсе – 15-летний ученик средней школы Бехал, вероятно, пытался подобрать полицейскую светошумовую гранату во время протеста возле школы.

В результате взрыва гранаты подросток лишился руки и получил другие травмы. Сообщается, что по факту случившегося начато расследование. В то же время обстоятельства инцидента до сих пор выясняются.

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Мэр Ленса Сильвен Робер в связи с этим выразил соболезнования "этому юноше" и заявил, что намерен передать "послание, вселяющее уверенность". В то же время мэр подчеркнул, что обстоятельства инцидента "до сих пор выясняются".

Что говорят власти

Министр образования Эдуар Жеффре объявил в четверг вечером, что как минимум три тысячи дополнительных учителей и педагогов будут направлены в учебные заведения "начиная уже завтра и до следующего вторника". В первую очередь учителей направят в средние школы, где "ситуация наиболее критическая".

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В свою очередь премьер страны Себастьян Лекорню назвал "конец октября" крайним сроком "для принятия всех необходимых решений", добавив, что "никто не может оставаться равнодушным к тревогам, которые выражает молодежь".

Что говорят протестующие

У протестующих учащихся старших классов и студентов университетов требования к властям несколько иные. А именно – они требуют создать еще 250 тысяч дополнительных мест в университетах, провести реконструкцию зданий учебных заведений и отменить отбор через Parcoursup (это национальная французская онлайн-платформа, предназначенная для регистрации и отбора абитуриентов на первый курс вузов).

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Протесты начались еще в сентябре из-за нехватки учителей в одной из средних школ парижского пригорода Кретей. Но то, что началось как местный спор, быстро переросло в общенациональное протестное движение. Недовольство учащихся переполненными классами, крысами, ветхими зданиями и нехваткой персонала стремительно распространилось по всей стране.