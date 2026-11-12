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В Париже солдат почетного караула потерял сознание во время встречи президента Словакии. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
72
В Париже солдат почетного караула потерял сознание во время встречи президента Словакии. Видео
В Париже солдат почетного караула потерял сознание во время встречи президента Словакии. Источник: скриншот

Торжественная встреча президентов Франции и Словакии Эммануэля Макрона и Петера Пеллегрини соответственно, которая проходила перед Елисейским дворцом в Париже, была прервана неожиданным инцидентом. А именно – один из солдат почетного караула внезапно потерял сознание в тот самый момент, когда Пеллегрини уже почти прибыл, а Макрон вышел на красную дорожку встретить гостя.

Более того, хотя на помощь солдату сразу бросились люди, в том числе и сам Макрон, сразу унести пострадавшего с места встречи не удалось. Состояние солдата пока неизвестно.

Почему военнослужащий французского почетного караула внезапно потерял равновесие и потерял сознание, неизвестно. Так же неизвестно и состояние военнослужащего, французские власти пока не обнародовали подробности, которые могли бы прояснить обстоятельства инцидента.

Показательно, что присутствующие вместе с французским лидером сразу же бросились на помощь солдату. Но, похоже, они не знали, что делать с пострадавшим. Так или иначе, его по кругу носили возле церемониальной зоны. И из-за этого пострадавший дважды попал в кадр, причем во второй раз его несли уже с другой стороны.

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Поскольку французские власти не сделали никаких официальных заявлений, пользователи в сети даже предположили, что сознание потеряли сразу два почетных караульных. Но на самом деле пострадал только один.

Пеллегрини обсудил с Макроном Украину и энергетику

Главной причиной визита президента Словакии во Францию стали двусторонние переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Как сообщили в Елисейском дворце, президенты обсудили ряд вопросов, связанных с европейской безопасностью, войной в Европе и дальнейшим развитием словацко-французских отношений.

Так же прокомментировал встречу и президент Словакии.

"Наши переговоры были сосредоточены на энергетической безопасности, справедливом и прочном мире в Украине, а также на сотрудничестве в области ядерной энергетики. Также говорили о защите детей в онлайн-пространстве", – рассказал Петер Пеллегрини.

Как сообщал OBOZ.UA, такой же случай, когда солдат почетного президентского караула потерял сознание, произошел, когда тогда новоизбранный президент Украины Петр Порошенко проходил по красной дорожке.

Такие случаи, конечно, редкость. Однако считается, что это – хороший знак.

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