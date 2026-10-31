В парламенте Израиля может сформироваться еврейско-арабское большинство: Айзенкот обещает быстро сформировать новое правительство

В израильском Кнессете уже в ближайшее время может быть сформировано так называемое "еврейско-арабское большинство", которое и сформирует "принципиально новый" кабинет министров. Так или иначе, глава одной из оппозиционных правительству Биньямина Нетаньяху партий "Яшар" Гади Айзенкот представил свой план действий после приведения к присяге нового Кнессета. В свою очередь, лидер "Объединенного списка арабских фракций" Ахмад Тиби пообещал ему поддержку от арабских партий в Кнессете.

Видео дня

Оба заявления прозвучали вечером в субботу, 31 октября. Словам Айзенкота предшествовала встреча с другим лидером оппозиции, представителем "Бе-Яхад" Яиром Лапидом.

Что говорит Тиби

Второй номер "Объединенного списка" Ахмад Тиби заверил, что его блок партий готов поддержать "любые сионистские партии, выступающие против Нетаньягу", чтобы создать новое правительство. Одновременно политик подчеркнул, что ни он лично, ни другие представители "Объединенного списка" не хотят быть частью правительства и не претендуют на министерские должности.

"Мы хотим помочь всем, кто хочет свергнуть это ужасное правительство, и заменить его другим правительством. Мы хотим быть частью исправления, частью надежды. Мы не будем частью нового правительства. Я не хочу министерской должности. Я вообще не хочу быть в кабинете министров. Но без арабских партий перемен не будет", – утверждает Тиби.

"Объединенный список" по итогам выборов может занять 19 мест в 120-местном Кнессете. Вместе с "Яшар" и "Бе-Яхад" у них будет 67 кресел и, соответственно, они получат право формировать коалицию и новое правительство.

РЕКЛАМА

По словам Тиби, "Объединенный список" уже рекомендовал президенту Ицхаку Герцогу поручить представителям сионистских партий, выступающих против Нетаньяху, формирование новой коалиции – в первую очередь именно Гади Айзенкоту.

Что говорит Айзенкот

В свою очередь, Айзенкот заявил, что намерен "немедленно использовать явное парламентское большинство" против Биньямина Нетаньягу и поддерживающего его блока.

Среди первоочередных задач он назвал создание государственной следственной комиссии, продвижение обязательной службы для всех граждан, увеличение численности военнослужащих ЦАХАЛа, достойное вознаграждение тех, кто служит и так далее.

Главные истории дня

"Не позволяйте никому вводить вас в заблуждение: в государстве Израиль именно Кнессет выражает доверие правительству, а не наоборот", – подчеркнул он.

Айзенкот подчеркнул: он рассчитывает сформировать "максимально широкое сионистское правительство, руководствующееся государственными интересами", и для этого политик намерен "координировать действия с нынешними партнерами и привлекать новых".

Война в секторе Газы

Лидер "Яшар" и ранее неоднократно подчеркивал, и в последнем своем заявлении напомнил – его партия настаивает не на формальном признании ХАМАС террористической организацией, а на "необходимости уничтожения его военной и правящей структуры в секторе Газы".

РЕКЛАМА

Напомним, что после вмешательства США на территории так называемого палестинского анклава царит довольно хрупкий режим прекращения огня (хотя Трамп называет это еще одной войной, которую он якобы остановил). Также Израиль фактически приостановил военные действия против Ирана. Этот режим вряд ли будет продолжаться, если Айзенкот будет выполнять обещания своей партии.

Так или иначе, до формирования нового правительства он готов сосредоточиться "только на отражении прямых и непосредственных угроз, реагирование на которые нельзя отложить".

РЕКЛАМА

Реакция Нетаньягу

Тем временем партия Нетаньягу "Ликуд" заявила, что выборы были "украдены". Ультраправый политик Итамар Бен-Гвир призвал арестовать лидеров арабских партий на том основании, что якобы есть подозрения относительно их финансирования из Катара. Никаких публичных доказательств такого финансирования пока представлено не было.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 25 октября, премьер Нетаньягу обнародовал изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом. Оно было создано с помощью искусственного интеллекта. Это произошло за два дня до парламентских выборов в стране.