В парламенте Израиля может сформироваться еврейско-арабское большинство: Айзенкот обещает быстро сформировать новое правительство

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Польская оппозиция требует отставки правительства Туска: кого хотят назначить на его местоПольская оппозиция требует отставки правительства Туска: кого хотят назначить на его местоЗеленский и Эрдоган договорились работать над Черноморским зерновым коридором: все подробностиЗеленский и Эрдоган договорились работать над Черноморским зерновым коридором: все подробностиАлександр Стубб"Ни шагу назад": Стубб рассказал, какие два послания передал Путину от Зеленского"Новых крылатых ракет не будет": в Fire Point заявили о решении сосредоточиться на баллистике"Новых крылатых ракет не будет": в Fire Point заявили о решении сосредоточиться на баллистике"Хотела, чтобы Украина пришла в Олешки": спасенные из оккупации украинцы поделились первыми впечатлениями. Видео"Хотела, чтобы Украина пришла в Олешки": спасенные из оккупации украинцы поделились первыми впечатлениями. ВидеоСвитолина впервые показала себя после развода с Монфисом. ФотоСвитолина впервые показала себя после развода с Монфисом. ФотоСамая сексуальная волейболистка планеты разделась на Багамах и поразила соцсети. ФотофактСамая сексуальная волейболистка планеты разделась на Багамах и поразила соцсети. ФотофактИллюстрация - отключение электроэнергии в УкраинеЭнергетики объявили график отключений на 1 ноября: где не будет света в воскресенье"Не думаю, что кто-то это утверждает": Рубио сомневается, возможно ли завершить войну в Украине путем переговоров. Видео"Не думаю, что кто-то это утверждает": Рубио сомневается, возможно ли завершить войну в Украине путем переговоров. ВидеоДженсен ХуангШпионский скандал в Nvidia: деловую партнершу руководителя подозревают в передаче Китаю данных о передовых чипах
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В парламенте Израиля может сформироваться еврейско-арабское большинство: Айзенкот обещает быстро сформировать новое правительство

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read3 мин
111
В парламенте Израиля может сформироваться еврейско-арабское большинство: Айзенкот обещает быстро сформировать новое правительство
Гади Айзенкот (справа) и Ахмад Тиби обещают сформировать "еврейско-арабское большинство" в Кнессете. Источник: Ahmad Tibi, Gadi Eisenkot/Knesset коллаж OBOZ.UA

В израильском Кнессете уже в ближайшее время может быть сформировано так называемое "еврейско-арабское большинство", которое и сформирует "принципиально новый" кабинет министров. Так или иначе, глава одной из оппозиционных правительству Биньямина Нетаньяху партий "Яшар" Гади Айзенкот представил свой план действий после приведения к присяге нового Кнессета. В свою очередь, лидер "Объединенного списка арабских фракций" Ахмад Тиби пообещал ему поддержку от арабских партий в Кнессете.

Оба заявления прозвучали вечером в субботу, 31 октября. Словам Айзенкота предшествовала встреча с другим лидером оппозиции, представителем "Бе-Яхад" Яиром Лапидом.

Что говорит Тиби

Второй номер "Объединенного списка" Ахмад Тиби заверил, что его блок партий готов поддержать "любые сионистские партии, выступающие против Нетаньягу", чтобы создать новое правительство. Одновременно политик подчеркнул, что ни он лично, ни другие представители "Объединенного списка" не хотят быть частью правительства и не претендуют на министерские должности.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
16,8 т.
На выборах в США рекордное число людей проголосовало досрочно: что известно о результатах
16,8 т.
На выборах в США рекордное число людей проголосовало досрочно: что известно о результатах
Даниил БорщДаниил Борщ
5,5 т.
Под крики "Позор": отстраненный глава Конституционного трибунала Польши заявил о "госперевороте"
5,5 т.
Под крики "Позор": отстраненный глава Конституционного трибунала Польши заявил о "госперевороте"
Олег МаруховскийОлег Маруховский
4,2 т.
Может ли Дональд Трамп отменить санкции против России: анализ американского законодательства
4,2 т.
Может ли Дональд Трамп отменить санкции против России: анализ американского законодательства

"Мы хотим помочь всем, кто хочет свергнуть это ужасное правительство, и заменить его другим правительством. Мы хотим быть частью исправления, частью надежды. Мы не будем частью нового правительства. Я не хочу министерской должности. Я вообще не хочу быть в кабинете министров. Но без арабских партий перемен не будет", – утверждает Тиби.

"Объединенный список" по итогам выборов может занять 19 мест в 120-местном Кнессете. Вместе с "Яшар" и "Бе-Яхад" у них будет 67 кресел и, соответственно, они получат право формировать коалицию и новое правительство.

По словам Тиби, "Объединенный список" уже рекомендовал президенту Ицхаку Герцогу поручить представителям сионистских партий, выступающих против Нетаньяху, формирование новой коалиции – в первую очередь именно Гади Айзенкоту.

Что говорит Айзенкот

В свою очередь, Айзенкот заявил, что намерен "немедленно использовать явное парламентское большинство" против Биньямина Нетаньягу и поддерживающего его блока.

Среди первоочередных задач он назвал создание государственной следственной комиссии, продвижение обязательной службы для всех граждан, увеличение численности военнослужащих ЦАХАЛа, достойное вознаграждение тех, кто служит и так далее.

"Не позволяйте никому вводить вас в заблуждение: в государстве Израиль именно Кнессет выражает доверие правительству, а не наоборот", – подчеркнул он.

Айзенкот подчеркнул: он рассчитывает сформировать "максимально широкое сионистское правительство, руководствующееся государственными интересами", и для этого политик намерен "координировать действия с нынешними партнерами и привлекать новых".

Война в секторе Газы

Лидер "Яшар" и ранее неоднократно подчеркивал, и в последнем своем заявлении напомнил – его партия настаивает не на формальном признании ХАМАС террористической организацией, а на "необходимости уничтожения его военной и правящей структуры в секторе Газы".

Напомним, что после вмешательства США на территории так называемого палестинского анклава царит довольно хрупкий режим прекращения огня (хотя Трамп называет это еще одной войной, которую он якобы остановил). Также Израиль фактически приостановил военные действия против Ирана. Этот режим вряд ли будет продолжаться, если Айзенкот будет выполнять обещания своей партии.

Так или иначе, до формирования нового правительства он готов сосредоточиться "только на отражении прямых и непосредственных угроз, реагирование на которые нельзя отложить".

Реакция Нетаньягу

Тем временем партия Нетаньягу "Ликуд" заявила, что выборы были "украдены". Ультраправый политик Итамар Бен-Гвир призвал арестовать лидеров арабских партий на том основании, что якобы есть подозрения относительно их финансирования из Катара. Никаких публичных доказательств такого финансирования пока представлено не было.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 25 октября, премьер Нетаньягу обнародовал изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом. Оно было создано с помощью искусственного интеллекта. Это произошло за два дня до парламентских выборов в стране.

Похожие темы
Война Израиля и ИранаВойна Израиля с "Хезболлой"Конфликт Израиля и ПалестиныИзраильсектор ГазаИранвыборыкоалицияправительствоБиньямин НетаньяхуБиньямин Нетаньяху
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!