В ЮАР задержали иностранных наемников: подозревают намерение участвовать в войне России против Украины

В воскресенье вечером, 8 ноября, правоохранители ЮАР задержали девять иностранцев в международном аэропорту Йоханнесбурга и в одной из гостиниц неподалеку от города. По предварительным данным, они могли готовиться к участию в войне России против Украины.

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О задержании BBC сообщило Управление по расследованию особо тяжких преступлений ЮАР (HAWKS). В ведомстве отметили, что подозреваемые готовились покинуть страну, однако куда именно они направлялись, пока неизвестно. Гражданство задержанных и сторону, на которой они могли воевать, власти не раскрывают.

Случаи привлечения граждан африканских стран к войне на стороне России фиксировали и ранее. По оценкам украинской разведки, число завербованных в 36 странах Африки могло превысить 1700 человек.

По информации украинской стороны, часть людей могли отправить на фронт обманным путем. Им предлагали различные возможности, в частности работу, но в итоге они оказывались вовлечены в российскую войну против Украины.

Ситуация в ЮАР

В феврале власти Южно-Африканской Республики добились возвращения на родину 17 своих граждан. Тогда не исключали, что их могли обманом втянуть в войну в Украине.

Нынешнее задержание произошло на фоне этих случаев. Всем девятерым иностранцам предъявили обвинения в нарушении законодательства ЮАР, которое запрещает участие в наемнической деятельности без разрешения правительства.

Ожидается, что в начале этой недели задержанные предстанут перед судом. При этом официальной информации об их гражданстве и возможном пункте назначения пока нет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия привлекает к штурмам на Гуляйпольском направлении наемников из Африки и Азии.