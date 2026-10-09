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В Панаме произошло мощное землетрясение: каковы последствия и есть ли угроза цунами

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
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В Панаме произошло мощное землетрясение: каковы последствия и есть ли угроза цунами
Землетрясение нанесло ущерб в Пенономе. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Днём в пятницу, 9 октября, у тихоокеанского побережья Панамы произошло мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались, в частности, в столице Панама-Сити, а после основного толчка в регионе зафиксировали более десятка афтершоков. Власти приостановили работу административных учреждений и школ, а спасательные службы оценивают масштабы повреждений.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на Геологическую службу США (USGS). Американская система предупреждения о цунами объявила о потенциальной угрозе для побережья сразу нескольких стран Центральной и Южной Америки.

Где произошло землетрясение

По данным USGS, эпицентр расположен вблизи тихоокеанского побережья Панамы, примерно в 12 км к юго-западу от населенного пункта Питалоса-Арриба.

Землетрясение произошло около 13:00 по местному времени. Его магнитуда составила 7,6.

Толчки ощущались вдали от эпицентра, в частности в Панама-Сити. После основного землетрясения в регионе начались повторные толчки.

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В Панаме произошло мощное землетрясение: каковы последствия и есть ли угроза цунами

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,6 расположен в 12 км к юго-западу от Питалоса-Арриба (Панама). Источник: USGS

Есть разрушения

В настоящее время поступают сообщения о повреждениях в центральных районах Панамы. По данным местных властей, больше всего пострадали провинции Верагуас, Эррера и Лос-Сантос.

Местные СМИ обнародовали кадры из города Пенономе, где обрушилась часть католического собора, а фасад здания упал на автомобиль. На момент последних сообщений информации о погибших не поступало.

В Панаме произошло мощное землетрясение: каковы последствия и есть ли угроза цунами

Землетрясение нанесло ущерб в Пенономе. Источник: Primera Hora

В Панаме произошло мощное землетрясение: каковы последствия и есть ли угроза цунами

В результате землетрясения обрушилась часть католического собора. Источник: La Estrella

В Панаме произошло мощное землетрясение: каковы последствия и есть ли угроза цунами

Землетрясение обрушило часть собора. Источник: La Estrella

В столице после толчков люди покидали здания и находились на улице, ожидая информации о возможных последствиях землетрясения.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Существует ли угроза цунами

После землетрясения американская система предупреждения о цунами объявила о потенциальной угрозе для прибрежных районов Панамы, Коста-Рики, Сальвадора, Никарагуа, Гондураса, Колумбии, Эквадора, Гватемалы, Мексики и Перу.

Опасные волны могут достичь отдельных участков побережья в ближайшие часы после землетрясения.

Ситуация остается динамичной, поскольку после основного землетрясения продолжаются афтершоки.

В Панаме приостановили работу школ и учреждений

Из-за землетрясения власти Панамы временно приостановили работу административных учреждений и учебных заведений. Спасательные службы продолжают обследовать районы вблизи эпицентра, чтобы установить масштабы повреждений и оценить безопасность зданий.

Панама расположена в зоне Тихоокеанского "огненного кольца", где регулярно происходят землетрясения и вулканические процессы. Мощное землетрясение на этот раз произошло вблизи южного тихоокеанского побережья страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Стихия унесла жизни 111 человек и привела к ранениям еще 87, разрушены десятки зданий.

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