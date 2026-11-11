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В Палате представителей США сорвали попытку инициировать импичмент Хегсету

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
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В Палате представителей США сорвали попытку инициировать импичмент Хегсету
Министр обороны США Пит Хегсет. Иллюстративное фото

В среду, 10 ноября, в Палате представителей США сорвали попытку конгрессмена-республиканца Томаса Масси инициировать процедуру импичмента министра обороны США Пита Хегсета. В нижней палате Конгресса проголосовали 211 против 204 за передачу этого вопроса в профильный Комитет по судебным делам, что фактически заблокировало эту инициативу.

Об этом пишет CNN. По данным источников, лидеры Республиканской партии вместе с чиновниками Белого дома активно работали за кулисами, чтобы сорвать попытку импичмента.

"Им это удалось: они убедили достаточное количество республиканцев явиться на голосование, несмотря на значительные поражения на выборах, и проголосовать за передачу вопроса об импичменте в комитет и снятие его с рассмотрения на пленарном заседании", – говорится в сообщении.

Среди республиканцев Масси был единственным, кто проголосовал против.

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В Палате представителей США сорвали попытку инициировать импичмент Хегсету

Результаты голосования. Источник: Скриншот трансляции

Президент Дональд Трамп обрадовался тому, что Палата представителей отклонила инициативу Масси об импичменте Хегсета. Он также раскритиковал этого республиканца из Кентукки.

"Попытка демократов объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету потерпела жалкое поражение! Все республиканцы, кроме Томаса Масси – настоящего неудачника, – проголосовали в поддержку Пита", – написал Трамп в Truth Social.

В Палате представителей США сорвали попытку инициировать импичмент Хегсету

Скриншот публикации Трампа в Truth Social

Он также заявил CNN, что поддержит Хегсета, если ему все же объявят импичмент.

Главный пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл тоже отпраздновал решение Палаты представителей, заявив о "полной победе". В то же время источник, знакомый с позицией Хегсета, отметил, что, по его мнению, борьба еще не окончена.

Министр и его команда ожидают, что демократы попытаются инициировать процедуру импичмента против него в следующем году, когда получат большинство в Конгрессе, но предполагают, что сначала состоятся слушания и расследования.

Что предшествовало

Конгрессмен-республиканец Томас Масси второй раз инициировал процедуру импичмента министра обороны США Пита Хегсета. Он обвинил главу Пентагона в восьми нарушениях, в том числе в участии в военных действиях против Ирана без разрешения Конгресса, нарушении конституционных полномочий законодательной ветви власти и игнорировании резолюций о военных полномочиях.

9 ноября Масси официально представил резолюцию с 8 пунктами импичмента на заседании Палаты представителей. По его словам, Хегсет нарушает закон и должен быть привлечен к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис поддержал импичмент министра обороны Пита Хегсета. Он резко раскритиковал руководителя Пентагона, обвинив его в злоупотреблении полномочиями и действиях, которые, по мнению демократа, ослабили национальную безопасность США.

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