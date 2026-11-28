В Германии временно приостановили работу аэропорта Кельн-Бонн после обнаружения неизвестного беспилотника. Из-за инцидента все взлеты и посадки самолетов были прекращены.

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Ограничения действовали около двух с половиной часов. Об этом сообщает издание Welt.

Беспилотник заметили вечером в пятницу

По информации представителя аэропорта, неизвестный объект заметили в небе над аэропортом незадолго до 22:00 в пятницу вечером.

После этого все взлеты и посадки в аэропорту Кельн-Бонн остановили. Таким образом, беспилотник парализовал работу аэропорта примерно на две с половиной часа.

Когда возобновили полеты

Немецкая служба управления воздушным движением провела расследование инцидента. Около 00:30 она разрешила возобновить полеты.

По данным аэропорта, взлеты и посадки возобновились. При этом ни представители аэропорта, ни немецкая служба управления воздушным движением не сообщили дополнительных подробностей об обстоятельствах появления беспилотника.

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